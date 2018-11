Challenger Andria: venerdì 16 novembre la conferenza stampa di presentazione

E’ tutto pronto per la sesta edizione del Challenger Atp di Andria “Castel del Monte” che sarà presentata nella conferenza stampa di venerdì 16 novembre alle ore 17.30 nel palasport di corso Germania ad Andria. All’incontro con la stampa interverranno il sindaco di Andria, Nicola Giorgino; l’assessore comunale allo Sport, Michele Lopetuso; i consiglieri nazionali della Fit, Isidoro Alvisi e Donato Calabrese; il referente Puglia della Fit, Francesco Mantegazza; il presidente dell’associazione Pro Tennis, Pierpaolo Marchio; il direttore del torneo, Enzo Ormas.

GRANDE LIVELLO TECNICO – La sesta edizione del torneo, in programma dal 17 al 25 novembre, si preannuncia ancora più emozionante delle precedenti. Basta vedere i nomi dei tennisti iscritti al torneo. Spazio anche ai migliori giovani tennisti italiani con le wild card che saranno ufficializzate durante la conferenza.

SCUOLE IN AZIONE – Dieci giorni per vivere appieno il palazzetto, riempirlo di calore e respirare aria internazionale, questo l’obiettivo degli organizzatori che hanno coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado della città, ma anche i circoli tennis della regione e alle associazioni sportive della città e del territorio. L’ingresso a tutte le gare sarà assolutamente gratuito. Come sempre, il servizio di accoglienza sarà gestito dagli studenti della scuola Iiss “Lotti-Umbero I”.

Andria CH, Italy €43,000+H

Date: 11/19/2018 Original Cut Off: 225 Ranking Date: 10/29/2018

