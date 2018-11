Roger Federer parla della polemica di Benneteau: “All’US Open ho chiesto di giocare lunedì e ho giocato martedì sera”

È l’ultima polemica nel circuito maschile. Julien Benneateau ha dichiarato che ci sono due pesi e due misure con Roger Federer.

Ora, dopo la vittoria contro Dominic Thiem, lo svizzero ha commentato il caso del momento. “Non ho grandi reazioni. Conosco le cose ma non ho molto humor per parlarne durante le finali ATP, ad essere onesti. Penso che sia stato preso fuori dal contesto, non credo di dover aggiungere qualcosa “, ha detto lo svizzero.

Per quanto riguarda la scelta dei giorni e delle sessioni nei principali tornei, Federer ha dichiarato: “A volte la nostra parola conta. All’US Open ho chiesto di giocare lunedì e ho giocato martedì sera. Va tutto bene ho avuto questo problema negli ultimi 20 anni, a volte decidono loro e a volte chiedono, ma molti dei fatti descritti da Benneteau non sono corretti”.