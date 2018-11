Challenger Houston: I risultati LIVE del Day 2. Bene Paolo Lorenzi (VIDEO)

Esordio positivo per Paolo Lorenzi nell'”Oracle Challenger Series”, ricco torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 150mila dollari in corso sul veloce di Houston, in Texas (Stati Uniti). Il 36enne senese, numero 115 Atp e quarto favorito del seeding, si è imposto per 64 36 64 sul 20enne statunitense Stefan Kozlov, numero 414 del ranking mondiale. Prossimo ostacolo per l’azzurro un altro giocatore americano, Thai-Son Kwiatkoswki, numero 310 Atp.

Challenger Houston CH | Cemento | $150.000 – 1° Turno

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexander Sarkissian vs [2] Bradley Klahn



CH Houston Alexander Sarkissian Alexander Sarkissian 1 2 Bradley Klahn [2] Bradley Klahn [2] 6 6 Vincitore: B. KLAHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Sarkissian 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Sarkissian 15-0 30-0 40-15 1-3 → 2-3 B. Klahn 15-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Sarkissian 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 B. Klahn 0-15 df 15-15 15-30 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Sarkissian 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Sarkissian 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 A. Sarkissian 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 B. Klahn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Sarkissian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Klahn 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Q] Julian Lenz vs Ernesto Escobedo (non prima ore: 19:30)



CH Houston Julian Lenz Julian Lenz 6 3 6 Ernesto Escobedo Ernesto Escobedo 4 6 7 Vincitore: E. ESCOBEDO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 E. Escobedo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 J. Lenz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Lenz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Lenz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Lenz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-4 → 3-5 E. Escobedo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 J. Lenz 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Lenz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Lenz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Lenz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Escobedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Lenz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Escobedo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Lenz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Sumit Sarkar vs Roberto Ortega-Olmedo



CH Houston Sumit Sarkar • Sumit Sarkar 0 6 1 Roberto Ortega-Olmedo Roberto Ortega-Olmedo 30 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Sarkar 0-15 0-30 1-4 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Sarkar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Sarkar 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Ortega-Olmedo 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 S. Sarkar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Ortega-Olmedo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Sarkar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Sarkar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Sarkar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Ortega-Olmedo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Sarkar 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 R. Ortega-Olmedo 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 S. Sarkar 0-15 0-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marcos Giron vs [3] Ivo Karlovic



CH Houston Marcos Giron Marcos Giron 4 2 Ivo Karlovic [3] Ivo Karlovic [3] 6 6 Vincitore: I. KARLOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 2-6 M. Giron 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 M. Giron 15-0 30-0 1-3 → 2-3 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Giron 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 M. Giron 15-0 40-0 1-3 → 2-3 I. Karlovic 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Giron 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. Thai-Son Kwiatkowski vs Mitchell Krueger



CH Houston Thai-Son Kwiatkowski Thai-Son Kwiatkowski 7 4 6 Mitchell Krueger Mitchell Krueger 6 6 4 Vincitore: T. KWIATKOWSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 M. Krueger 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Krueger 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 T. Kwiatkowski 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 4-5 → 4-6 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Kwiatkowski 15-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Kwiatkowski 0-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5-6* ace 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 T. Kwiatkowski 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Kwiatkowski 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Kwiatkowski 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Krueger 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Enzo Couacaud vs [WC] Ronnie Schneider



CH Houston Enzo Couacaud Enzo Couacaud 6 6 Ronnie Schneider Ronnie Schneider 4 3 Vincitore: E. COUACAUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Schneider 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Schneider 0-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Couacaud 15-0 15-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Schneider 15-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Couacaud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Schneider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Couacaud 0-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Schneider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Schneider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Couacaud 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Schneider 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 E. Couacaud 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Schneider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Schneider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 R. Schneider 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Paolo Lorenzi vs Stefan Kozlov



CH Houston Paolo Lorenzi [4] Paolo Lorenzi [4] 6 3 6 Stefan Kozlov Stefan Kozlov 4 6 4 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Kozlov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 S. Kozlov 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Kozlov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Kozlov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Kozlov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Kozlov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 3-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-4 → 2-5 S. Kozlov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Kozlov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Kozlov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Kozlov 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Kozlov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Kozlov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 S. Kozlov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Kozlov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. Roberto Cid Subervi vs [5] Jason Jung



CH Houston Roberto Cid Subervi Roberto Cid Subervi 1 1 Jason Jung [5] Jason Jung [5] 6 6 Vincitore: J. JUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Cid Subervi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-5 → 1-6 J. Jung 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 R. Cid Subervi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Jung 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Cid Subervi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Jung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Cid Subervi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 R. Cid Subervi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 J. Jung 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 R. Cid Subervi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Jung 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Cid Subervi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Jung 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [1] Tennys Sandgren vs Kamil Majchrzak



CH Houston Tennys Sandgren [1] Tennys Sandgren [1] 2 5 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 7 Vincitore: K. MAJCHRZAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Sandgren 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Sandgren 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Sandgren 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-5 → 2-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Michael Redlicki vs Jose Hernandez-Fernandez



CH Houston Michael Redlicki Michael Redlicki 6 1 6 Jose Hernandez-Fernandez Jose Hernandez-Fernandez 4 6 4 Vincitore: M. REDLICKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Redlicki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Hernandez-Fernandez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 M. Redlicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Redlicki 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 3-1 → 3-2 M. Redlicki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Hernandez-Fernandez 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Redlicki 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Redlicki 0-15 0-30 15-30 30-40 1-5 → 1-6 J. Hernandez-Fernandez 15-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Redlicki 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 ace 1-2 → 1-3 M. Redlicki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 M. Redlicki 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Hernandez-Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 M. Redlicki 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 J. Hernandez-Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Redlicki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Hernandez-Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Redlicki 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Redlicki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Hernandez-Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Redlicki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Alexis Galarneau vs [WC] Tom Fawcett



CH Houston Alexis Galarneau Alexis Galarneau 6 6 Tom Fawcett Tom Fawcett 3 2 Vincitore: A. GALARNEAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Galarneau 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 T. Fawcett 15-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 A. Galarneau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 T. Fawcett 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Fawcett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Galarneau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Fawcett 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 T. Fawcett 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Fawcett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 A. Galarneau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 T. Fawcett 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Fawcett 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Darian King vs [WC] Roy Smith



CH Houston Darian King Darian King 3 6 6 Roy Smith Roy Smith 6 3 7 Vincitore: R. SMITH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 df 4*-6 6-6 → 6-7 D. King 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 R. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 D. King 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Smith 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 D. King 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 R. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. King 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. King 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Smith 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. King 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. King 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Smith 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 5-2 → 5-3 D. King 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Smith 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. King 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. King 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 R. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. King 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Smith 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. King 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 D. King 15-0 30-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 D. King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 R. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. King 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [6] Bjorn Fratangelo vs Evan Song



CH Houston Bjorn Fratangelo [6] • Bjorn Fratangelo [6] 0 3 0 Evan Song Evan Song 0 6 0 Vincitore: E. SONG per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Fratangelo 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Song 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 E. Song 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Song 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Song 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Song 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. Darian King / Dominik Koepfer vs [Alt] Alejandro Gomez / Alejandro Gonzalez