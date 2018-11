Alexander Zverev sul nuovo formato della Davis Cup: “Credo che nessuno dei top player prenderà parte all’evento, eccezion fatta per Nadal”

Alexander Zverev ha parlato del nuovo formato della Coppa Davis e le sue intenzioni di non giocare l’evento di una settimana in programma nel mese di novembre.

“Come ho detto in passato, non giocherò la Coppa Davis a novembre. Giocherò a febbraio in Germania, a Francoforte il turno preliminare.

Penso che la Coppa Davis abbia molti problemi e questioni su cui riflettere, in particolar modo le date. Credo che nessuno dei top player prenderà parte all’evento, eccezion fatta per Nadal probabilmente, ma solo perché si gioca in Spagna.

Sono sicuro, ma proprio sicuro che molti dei tennisti più forti non giocheranno”.