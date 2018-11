Masters Cup Londra: Bene Novak Djokovic

Per il debutto del numero uno del mondo alle ATP Finals di Londra si è scomodato pure Cristiano Ronaldo.

Sotto lo sguardo ammirato del campione portoghese, Novak Djokovic ha sfoderato una prestazione delle sue, non lasciando nessuno scampo all’americano John Isner (10), che ha lottato aggrappandosi alla sua battuta ma alla fine ha dovuto cedere per 6-4 6-3 in 1h13′.

Il serbo raggiunge così in vetta al Gruppo Kuerten Alexander Zverev (5), che nel pomeriggio ha battuto Marin Cilic (7) e che sarà il suo prossimo avversario dopodomani.