WTA 125 Hoston: Il Tabellone Principale. Tre azzurre al via. Wild card a Bianca Turati

WTA Houston C | Cemento | $150.000

(1/WC) Bencic, Belinda vs Kiick, Allie

Haddad Maia, Beatriz vs (WC) Peng, Shuai

Broady, Naomi vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Haet, Michaela vs (6) Lepchenko, Varvara

(4) Pegula, Jessica vs Paolini, Jasmine

Khazaniuk, Deniz vs (WC) Turati, Bianca

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (5) Stollar, Fanny

(7) Zhuk, Sofya vs Min, Grace

Chiesa, Deborah vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Day, Kayla

Loeb, Jamie vs (3) Watson, Heather

(8) Bouzkova, Marie vs Gibbs, Nicole

Nara, Kurumi vs Flink, Varvara

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Muhammad, Asia vs (2) Niculescu, Monica