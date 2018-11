Fed Cup: La Repubblica Ceca vince la manifestazione

Come da pronostico la Repubblica Ceca ha conquistato per la sesta volta negli ultimi otto anni la Fed Cup sconfiggendo nell’ultimo atto della competizione gli Stati Uniti per 3-0. Dopo le due vittorie nei singolari di ieri, Katerina Siniakova ha superato al termine di una lunga battaglia durata più di 3 ore, la giovanissima Sofia Kenin (52) in tre set con il punteggio di 7-5 5-7 7-5.

In una partita equilibrata dall’inizio alla fine con continui colpi di scena, ad avere la meglio è stata la beniamina di casa, in grado di annullare due palle per il match sul 5-4 in favore della statunitense e vincere poi il set decisivo, facendo esplodere il pubblico di Praga.