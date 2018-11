WTA 125 Taipei: Il Tabellone Principale. Nessuna azzurra al via

WTA Taipei C | Indoor | $125.000

(1/WC) Zheng, Saisai vs Grammatikopoulou, Valentini

Haas, Barbara vs (WC) Liang, En-Shuo

Frech, Magdalena vs Rybakina, Elena

(WC) Lisicki, Sabine vs (8) Doi, Misaki

(4) Zhu, Lin vs Teichmann, Jil

Kovinic, Danka vs (WC) Zhang, Ling

Qualifier vs Lu, Jia-Jing

Hon, Priscilla vs (6) Diatchenko, Vitalia

(7) Sharipova, Sabina vs Jorovic, Ivana

Duan, Yingying vs Qualifier

Schoofs, Bibiane vs Zhao, Carol

Xun, Fang Ying vs (3) Gasparyan, Margarita

(5) Hibino, Nao vs Raina, Ankita

Celik, Susanne vs Qualifier

(WC) Garland, Joanna vs Qualifier

Han, Xinyun vs (2) Kumkhum, Luksika