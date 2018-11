Le ATP Finals e la battaglia per la riduzione della plastica

Le ATP Finals non sono ancora iniziate e sono già contrassegnate da qualcosa di positivo.

L’ATP ha annunciato, infatti, che per questa edizione verranno implementate una serie di misure per ridurre l’uso della plastica, qualcosa che è già stato richiesto da alcuni giocatori, in particolare da Kevin Anderson.

Pertanto, tra le misure, gli otto giocatori presenti a Londra avranno una bottiglia che verrà riutilizzata, anche durante le partite in corso. Il grande obiettivo è semplice: ridurre l’uso elevato delle bottigliette. Un’iniziativa che merita di essere implementata in tutto il circuito.