Next Gen ATP Finals: Liam Caruana sconfitto anche nel secondo incontro

Liam Caruana ha perso anche il secondo incontro alle Next Gen ATP Finals.

L’azzurro è stato superato dopo una dura lotta dall’americano Taylor Fritz in quattro set.

Nella terza frazione il 20enne romano nel tiebreak sul 5-5 ha messo fuori di millimetri una risposta aggressiva di diritto, ma ha cancellato il set point con un’altra accelerazione all’incrocio, procurandosi lui una palla set con una prima vincente, sciupato con un diritto fuori misura. Con una volée in tuffo da standing ovation Caruana è salito 8 a 7, ma ha messo larga la volée di rovescio, l’americano ha tenuto duro, facendo leva soprattutto sulla battuta, e per 11 punti a 9 è riuscito a far suo il tie-break (tweener di poco fuori del capitolino).

Nel quarto set l’azzurro ha subito il break decisivo nel sesto game, con Fritz che vinceva la partita per 4 a 2.

ATP Next Gen ATP Finals Taylor Fritz [4] Taylor Fritz [4] 1 4 4 4 Liam Caruana [8] Liam Caruana [8] 4 1 3 2 Vincitore: T. FRITZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-2 L. Caruana 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-3 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* df 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 9*-9 ace 10-9* 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Caruana 15-0 30-0 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Caruana 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-4 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 1-2 → 1-3 L. Caruana 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Gruppo A (match vinti/persi – set vinti/persi)

(3) Frances Tiafoe (USA) 1/0 3/1

(1) Stefanos Tsitsipas (GRE) 1/0 3/1

(6) Hubert Hurkacz (POL) 1/1 4/5

(7) Jaume Munar (ESP) 0/2 3/6

Gruppo B (match vinti/persi – set vinti/persi)

(2) Alex De Minaur (AUS) 1/0 3/0

(5) Andrey Rublev (RUS) 1/0 3/2

(4) Taylor Fritz (USA) 1/1 5/4

(wc, 8) Liam Caruana (ITA) 0/2 1/6