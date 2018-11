Rafael Nadal non giocherà la Masters Cup

Rafael Nadal, che non gioca una partita ufficiale dalla semifinale degli US Open ha annunciato oggi il suo forfait alla Masters Cup di Londra per il sovraccarico addominale e una lesione alla caviglia che verrà operata oggi.

Così Rafael, chiude in questo modo la stagone 2018 in cui ha giocato nove tornei e ne ha dato forfait in ben dieci per diverse disavventure fisiche: Brisbane, Acapulco, Indian Wells Miami, Queen’s, Cincinnati, Pechino, Shanghai, Parigi-Bercy e ora le Finals ATP.