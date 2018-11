Qualificazioni Next Gen ATP Finals: Liam Caruana conquista la wild card per il main draw

Liam Caruana vince il torneo di qualificazione e conquista la wild card per le Next Gen ATP Finals 2018: il tennista romano, classe 1998, supera il campano Raul Brancaccio, n.301 del ranking mondiale, col punteggio di 2-4 4-1 4-3(4) 4-3(5) e si ritaglia un posto nel torneo riservato ai migliori tennisti under-21 del circuito internazionale.

Per Caruana, attuale n.622 al mondo in singolare ma con best ranking alla 375^ posizione raggiunto nel febbraio di quest’anno, si tratta di un risultato incredibile, un sogno che si realizza per il giocatore ventenne che in stagione ha avuto modo di giocare nel tabellone principale di un torneo ATP (ad Auckland). Il tennista azzurro, che da anni risiede in Texas, si è così espresso ai microfoni di SuperTennis: “E’ un sogno, non pensavo di potercela fare anche se ci ho creduto fin dall’inizio. Darò il massimo per non sfigurare contro i big in quel di Rho“.

PRIMO SET – Caruana non comincia benissimo a Basiglio, cedendo la battuta al killer point nel primo game. Il suo avversario, nativo di Torre del Greco ma attualmente “di base” in Spagna accanto al fratello di David Ferrer, gioca un ottimo tennis e conferma immediatamente il break, portandosi sul 2-0. Il campano, nei giochi successivi, sciupa quattro set point: alla quinta occasione realizza un passante di rovescio di pregevole fattura che gli permette di chiudere la contesa, 4-2.

SECONDO SET – Raul Brancaccio, a differenza di quanto fatto nella frazione d’apertura, diventa piuttosto falloso. Caruana ringrazia, ottiene il break nel quarto gioco e allunga sul 3-1; nel gioco successivo, l’italo-americano non ha problemi a tenere la battuta, 4-1.

TERZO SET – Brancaccio fa fatica anche nel terzo parziale: nel terzo gioco annulla una palla break sul killer point, mentre nel quinto ne cancella due. Liam Caruana rischia tantissimo nel sesto gioco: sul 40-30 sbaglia una volée di rovescio, mandando Brancaccio al set point, ma si rifà vincendo un grande punto che rinvia il parziale al tiebreak, che Caruana conquista per sette punti a quattro.

QUARTO SET – Equilibrio nel quarto parziale che, visti i buoni rendimenti dei giocatori al servizio, sfocia nuovamente in un tiebreak. Caruana rischia di venire rimontato: dal 5-2, Brancaccio realizza tre punti consecutivi e pareggia la situazione sul 5-5. Un rovescio vincente sulla riga consegna a Caruana il primo match point, che egli sfrutta grazie ad un potente smash sul quale Brancaccio non può nulla.

RAUL BRANCACCIO

21 anni (4 maggio 1997)

Classifica ATP: 301 (best ranking 301, 29/10/2018)

Titoli in stagione: 4

Titoli in carriera: 4

Migliori risultati 2018: W Italy F11 (Napoli), W Spain F28 (Madrid), W Italy F32 (Santa Margherita di Pula), W Italy F33 (Santa Margherita di Pula)

PERCORSO

R1 – b. Riccardo Balzerani 4-3(8) 4-0 2-4 4-1

SF – b. Enrico Dalla Valle 4-2 4-2 4-2

LIAM CARUANA

20 anni (22 gennaio 1998)

Classifica ATP: 622 (best ranking 375, 12/02/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 1

Migliori risultati 2018: R2 Challenger Noumea, R2 Challenger Mestre, R2 Challenger Ortisei, R1 ATP 250 Auckland

PERCORSO

R1 – b. Jacopo Berrettini 4-2 4-2 2-1 Rit.

SF – b. Luca Giacomini 3-4(5) 3-4(6) 4-2 4-0 4-1