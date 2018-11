Ranking ATP LIVE: Niente best ranking per Fabio Fognini. Karen Khachanov sorpassa l’azzurro

Continua la favola di Karen Khachanov al Masters 1000 di Parigi-Bercy, che dopo aver eliminato Alexander Zverev (5) nei quarti si è sbarazzato anche di Dominic Thiem (8) in semifinale, con il perentorio punteggio di 6-4 6-1 in 1h12′ di gioco.

Con il successo di ieri il russo ha scavalcato nel ranking Fabio Fognini che non potrà, almeno per il momento, migliorare il suo best ranking ma solo eguagliarlo.

Pos LIVE Posizione attuale, differenza - Nome giocatore Nazione Punti LIVE Punti attuali Punti in entrata Nome torneo Punti in uscita Nome torneo 1 2, +1 Best: 1 Novak Djokovic SRB, 1987.05.22 8045 7445 +600 (Final) ATP World Tour Masters 1000 Paris -0 (-) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 2 1, -1 Best: 1 Rafael Nadal ESP, 1986.06.03 7480 7660 - -0 (RR), -180 (QF) Nitto ATP Finals (13-11-2017) , ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 3 3, 0 Best: 1 Roger Federer SUI, 1981.08.08 6020 6260 +360 (Semifinals) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -600 (SF), -0 (-) Nitto ATP Finals (13-11-2017) , ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 4 4, 0 Best: 3 Juan Martin del Potro ARG, 1988.09.23 5300 5460 +20 (R16) Delray Beach [SUBENTRO] -180 (QF) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 5 5, 0 Best: 3 Alexander Zverev GER, 1997.04.20 5085 5115 +180 (Quarterfinals) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -200 (RR), -10 (R32) Nitto ATP Finals (13-11-2017) , ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 6 6, 0 Best: 5 Kevin Anderson RSA, 1986.05.18 4310 4230 +90 (Third Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -10 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 7 7, 0 Best: 3 Marin Cilic CRO, 1988.09.28 4050 4050 +180 (Quarterfinals) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -0 (RR), -180 (QF) Nitto ATP Finals (13-11-2017) , ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 8 8, 0 Best: 4 Dominic Thiem AUT, 1993.09.03 3895 3825 +360 (Semifinals) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -200 (RR), -90 (R16) Nitto ATP Finals (13-11-2017) , ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 9 11, +2 Best: 4 Kei Nishikori JPN, 1989.12.29 3390 3210 +180 (Quarterfinals) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -0 (-) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 10 9, -1 Best: 8 John Isner USA, 1985.04.26 3155 3425 +90 (Third Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -360 (SF) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) BEST RANKING 11 13, +2 Best: 13 Borna Coric CRO, 1996.11.14 2480 2460 +90 (Third Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -70 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) BEST RANKING 12 18, +6 Best: 18 Karen Khachanov RUS, 1996.05.21 2435 1845 +600 (Final) ATP World Tour Masters 1000 Paris -10 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 13 14, +1 Best: 13 Fabio Fognini ITA, 1987.05.24 2315 2315 +90 (Third Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -90 (SF) Sydney (08-01-2018) 14 15, +1 Best: 14 Kyle Edmund GBR, 1995.01.08 2195 2195 +45 (QF) Brisbane [SUBENTRO] -45 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 15 16, +1 Best: 15 Stefanos Tsitsipas GRE, 1998.08.12 2095 2175 +10 (Second Round (Bye)) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -90 (QF) Dubai (26-02-2018) BEST RANKING 16 17, +1 Best: 17 Daniil Medvedev RUS, 1996.02.11 1977 1977 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -45 (QF) St. Petersburg (17-09-2018) 17 19, +2 Best: 11 Diego Schwartzman ARG, 1992.08.16 1880 1835 +90 (Third Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -45 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 18 21, +3 Best: 3 Milos Raonic CAN, 1990.12.27 1855 1810 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -0 (-) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 19 10, -9 Best: 3 Grigor Dimitrov BUL, 1991.05.16 1835 3335 +90 (Third Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -1500 (W), -90 (R16) Nitto ATP Finals (13-11-2017) , ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 20 20, 0 Best: 19 Marco Cecchinato ITA, 1992.09.30 1819 1829 +10 (First Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -20 (R32) Rio de Janeiro (19-02-2018) BEST RANKING 21 22, +1 Best: 22 Nikoloz Basilashvili GEO, 1992.02.23 1795 1767 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -17 (QF) Tunis CH (16-04-2018) 22 12, -10 Best: 7 David Goffin BEL, 1990.12.07 1785 2675 - -800 (F), -90 (R16) Nitto ATP Finals (13-11-2017) , ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 23 24, +1 Best: 10 Pablo Carreno Busta ESP, 1991.07.12 1705 1705 +10 (First Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -0 (RR), -10 (R32) Nitto ATP Finals (13-11-2017) , ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 24 26, +2 Best: 19 Hyeon Chung KOR, 1996.05.19 1630 1630 +45 (QF) Auckland [SUBENTRO] -45 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 25 25, 0 Best: 13 Roberto Bautista Agut ESP, 1988.04.14 1605 1650 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -90 (R16) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 26 28, +2 Best: 7 Richard Gasquet FRA, 1986.06.18 1535 1535 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -45 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 27 29, +2 Best: 23 Denis Shapovalov CAN, 1999.04.15 1440 1440 +10 (First Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -10 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 28 27, -1 Best: 7 Fernando Verdasco ESP, 1983.11.15 1410 1545 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -180 (QF) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 29 30, +1 Best: 6 Gael Monfils FRA, 1986.09.01 1400 1355 +45 (QF) Quito [SUBENTRO] -0 (-) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 30 31, +1 Best: 6 Gilles Simon FRA, 1984.12.27 1370 1335 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -10 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 31 33, +2 Best: 31 Alex de Minaur AUS, 1999.02.17 1298 1308 +10 (First Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -20 (R16) Atlanta (23-07-2018) 32 32, 0 Best: 10 Lucas Pouille FRA, 1994.02.23 1245 1325 +10 (First Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -90 (R16) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 33 35, +2 Best: 33 John Millman AUS, 1989.06.14 1195 1205 +10 (First Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -20 (R16) Brisbane (01-01-2018) 34 36, +2 Best: 21 Steve Johnson USA, 1989.12.24 1190 1190 +10 (First Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -10 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 35 38, +3 Best: 13 Nick Kyrgios AUS, 1995.04.27 1170 1125 +45 (QF) Houston [SUBENTRO] -0 (-) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 36 37, +1 Best: 18 Andreas Seppi ITA, 1984.02.21 1135 1135 +0 (Round 1 Q) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) - 37 43, +6 Best: 16 Philipp Kohlschreiber GER, 1983.10.16 1125 1080 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -0 (R32) Hamburg (23-07-2018) BEST RANKING 38 42, +4 Best: 40 Marton Fucsovics HUN, 1992.02.08 1122 1097 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -20 (R16) Umag (16-07-2018) BEST RANKING 39 41, +2 Best: 41 Nicolas Jarry CHI, 1995.10.11 1110 1110 +0 (Round 1 Q) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) - 40 44, +4 Best: 38 Frances Tiafoe USA, 1998.01.20 1080 1055 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -20 (R16) Geneva (21-05-2018) 41 39, -2 Best: 39 Matthew Ebden AUS, 1987.11.26 1071 1125 +26 (Second Round (Bye) + Q.) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -80 (W) Canberra 2 CH (30-10-2017) 42 40, -2 Best: 25 Jeremy Chardy FRA, 1987.02.12 1050 1110 +10 (First Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -70 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 43 45, +2 Best: 24 Martin Klizan SVK, 1989.07.11 1048 1048 - - 44 46, +2 Best: 22 Adrian Mannarino FRA, 1988.06.29 1045 1045 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -45 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 45 48, +3 Best: 28 Joao Sousa POR, 1989.03.30 1017 1017 +70 (Second Round + Q.) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -70 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) BEST RANKING 46 55, +9 Best: 47 Malek Jaziri TUN, 1984.01.20 1014 923 +106 (Third Round + Q.) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -15 (QF) Zhuhai CH (05-03-2018) BEST RANKING 47 49, +2 Best: 49 Taylor Fritz USA, 1997.10.28 987 987 - - BEST RANKING 48 50, +2 Best: 49 Dusan Lajovic SRB, 1990.06.30 985 985 +0 (Round 1 Q) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) - 49 52, +3 Best: 23 Damir Dzumhur BIH, 1992.05.20 985 940 +90 (Third Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -45 (R16) Rotterdam (12-02-2018) 50 47, -3 Best: 33 Robin Haase NED, 1987.04.06 965 1020 +35 (First Round + Q.) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -90 (R16) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 51 54, +3 Best: 46 Mikhail Kukushkin KAZ, 1987.12.26 965 930 +45 (Second Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -10 (R16) Prostejov CH (04-06-2018) 52 51, -1 Best: 11 Sam Querrey USA, 1987.10.07 955 965 +0 (Round 1 Q) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) -10 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 53 56, +3 Best: 18 Benoit Paire FRA, 1989.05.08 935 910 +35 (First Round + Q.) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -10 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 54 53, -1 Best: 52 Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 932 932 - - 55 57, +2 Best: 50 Pierre-Hugues Herbert FRA, 1991.03.18 903 903 +0 (First Round (WC)) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -0 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 56 58, +2 Best: 21 Leonardo Mayer ARG, 1987.05.15 895 895 - - BEST RANKING 57 60, +3 Best: 60 Marius Copil ROU, 1990.10.17 888 888 - - 58 59, +1 Best: 44 Jan-Lennard Struff GER, 1990.04.25 875 890 +0 (Round 1 Q) , +20 (R16) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) , Doha [SUBENTRO] -35 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 59 61, +2 Best: 39 Peter Gojowczyk GER, 1989.07.15 855 881 +35 (First Round + Q.) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -61 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 60 63, +3 Best: 53 Denis Kudla USA, 1992.08.17 846 845 +16 (Round 2 Q) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) -15 (QF) Charlottesville CH (30-10-2017) 61 62, +1 Best: 47 Tennys Sandgren USA, 1991.07.22 822 854 +16 (Round 2 Q) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) -48 (F) Charlottesville CH (30-10-2017) 62 64, +2 Best: 40 Ryan Harrison USA, 1992.05.07 810 820 - -10 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 63 71, +8 Best: 12 Feliciano Lopez ESP, 1981.09.20 795 770 +70 (Second Round + Q.) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -45 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 64 69, +5 Best: 17 Albert Ramos-Vinolas ESP, 1988.01.17 790 780 +16 (Round 2 Q) , +20 (R16) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) , Marrakech [SUBENTRO] -10 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 65 66, +1 Best: 39 Guido Pella ARG, 1990.05.17 787 787 +0 (Round 1 Q) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) - 66 68, +2 Best: 3 Stan Wawrinka SUI, 1985.03.28 785 785 - -0 (-) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 67 70, +3 Best: 43 Aljaz Bedene SLO, 1989.07.18 780 780 +0 (Round 1 Q) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) - 68 76, +8 Best: 31 Andrey Rublev RUS, 1997.10.20 760 725 +45 (QF) Montpellier [SUBENTRO] -10 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 69 73, +4 Best: 25 Mischa Zverev GER, 1987.08.22 750 740 +20 (R16) Brisbane [SUBENTRO] -10 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 70 65, -5 Best: 19 Pablo Cuevas URU, 1986.01.01 720 795 +15 (Quarterfinals) Guayaquil (Eliminato) -90 (R16) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 71 75, +4 Best: 25 Vasek Pospisil CAN, 1990.06.23 716 731 +16 (Round 2 Q) , +20 (R16) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) , Chengdu [SUBENTRO] -35 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 72 77, +5 Best: 4 Tomas Berdych CZE, 1985.09.17 715 715 - - 73 87, +14 Best: 63 Jordan Thompson AUS, 1994.04.20 715 652 +80 (Winner) Canberra 2 -17 (QF) Fairfield CH (08-10-2018) 74 78, +4 Best: 72 Roberto Carballes Baena ESP, 1993.03.23 714 714 - - 75 67, -8 Best: 45 Maximilian Marterer GER, 1995.06.15 706 786 - -80 (W) Eckental CH (30-10-2017) BEST RANKING 76 80, +4 Best: 79 Jaume Munar ESP, 1997.05.05 703 703 - - 77 81, +4 Best: 77 Mackenzie McDonald USA, 1995.04.16 695 695 +0 (Round 1 Q) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) - 78 82, +4 Best: 44 Lukas Lacko SVK, 1987.11.03 695 695 +0 (First Round) Eckental (Eliminato) - 79 74, -5 Best: 64 Taro Daniel JPN, 1993.01.27 691 733 +0 (Round 1 Q) , +6 (R32) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (Eliminato) , Auckland [SUBENTRO] -48 (F) Canberra 2 CH (30-10-2017) 80 83, +3 Best: 33 Federico Delbonis ARG, 1990.10.05 678 678 - - 81 91, +10 Best: 58 Yoshihito Nishioka JPN, 1995.09.27 672 643 +29 (Semifinals) Canberra 2 (Eliminato) -0 (R32) Kaohsiung CH (17-09-2018) 82 84, +2 Best: 74 Mirza Basic BIH, 1991.07.12 672 672 - - BEST RANKING 83 97, +14 Best: 92 Guido Andreozzi ARG, 1991.08.05 672 607 +80 (Winner) Guayaquil -15 (QF) Guayaquil CH (30-10-2017) 84 85, +1 Best: 17 Bernard Tomic AUS, 1992.10.21 664 664 - - 85 79, -6 Best: 79 Hubert Hurkacz POL, 1997.02.11 658 710 +6 (Second Round) , +8 (R16) Eckental (Eliminato) , Noumea CH [SUBENTRO] -60 (F) Shenzhen 2 CH (30-10-2017) 86 88, +2 Best: 66 Cameron Norrie GBR, 1995.08.23 648 648 - - BEST RANKING 87 89, +2 Best: 89 Christian Garin CHI, 1996.05.30 648 648 - - 88 90, +2 Best: 86 Ilya Ivashka BLR, 1994.02.24 645 645 - - 89 93, +4 Best: 80 Jozef Kovalik SVK, 1992.11.04 637 637 - - 90 94, +4 Best: 35 Jiri Vesely CZE, 1993.07.10 629 629 - - 91 95, +4 Best: 33 Denis Istomin UZB, 1986.09.07 622 622 - - 92 92, 0 Best: 83 Laslo Djere SRB, 1995.06.02 621 637 - -16 (Q2) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (30-10-2017) 93 34, -59 Best: 26 Filip Krajinovic SRB, 1992.02.27 620 1235 +10 (First Round) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -625 (F) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 94 96, +2 Best: 10 Ernests Gulbis LAT, 1988.08.30 611 611 - - 95 101, +6 Best: 63 Bradley Klahn USA, 1990.08.20 603 580 +29 (Semifinals (WC)) Charlottesville (Eliminato) -6 (Q2) Houston Q (09-04-2018) 96 98, +2 Best: 19 Marcel Granollers ESP, 1986.04.12 598 598 - - 97 100, +3 Best: 65 Evgeny Donskoy RUS, 1990.05.09 586 583 +29 (Semifinals) Eckental (Eliminato) -26 (R64) ATP World Tour Masters 1000 Paris (30-10-2017) 98 99, +1 Best: 92 Ugo Humbert FRA, 1998.06.26 579 595 +0 (First Round (WC)) ATP World Tour Masters 1000 Paris (Eliminato) -16 (Q2) ATP World Tour Masters 1000 Paris Q (30-10-2017) 99 104, +5 Best: 70 Thomas Fabbiano ITA, 1989.05.26 573 565 +8 (Second Round) Shenzhen 2 (Eliminato) -0 (Q1) ATP World Tour Masters 1000 Shanghai Q (08-10-2018) 100 86, -14 Best: 81 Radu Albot MDA, 1989.11.11 569 653 +0 (First Round) , +6 (R16) Shenzhen 2 (Eliminato) , Kobe CH [SUBENTRO] -90 (W) Shenzhen 2 CH (30-10-2017)