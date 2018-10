Masters 1000 Parigi Bercy: Raonic si ritira, Federer approda agli ottavi senza giocare

Roger Federer si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy, ultimo torneo ATP della stagione prima delle tradizionali Finals di Londra, in programma dall’11 al 18 novembre alla O2 Arena.

Il tennista svizzero, numero tre del seeding parigino, ha approfittato del ritiro di Milos Raonic, infortunatosi al gomito destro, per continuare la sua avventura senza giocare nemmeno un quindici: dopo aver ricevuto un bye all’esordio, il nativo di Basilea ha superato anche il secondo ostacolo senza bisogno di presentarsi in campo per l’incontro che, originariamente, si sarebbe dovuto disputare sul Campo Centrale non prima delle 19.30.

L’esordio a Parigi Bercy del tennista classe ’81 è quindi rimandato a domani, quando se la vedrà con il vincente del match tra l’ungherese Marton Fucsovics e l’azzurro Fabio Fognini, tredicesima testa di serie.

Lorenzo Carini