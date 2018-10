Masters 1000 Parigi Bercy: Novak Djokovic non brilla ma vola agli ottavi di finale

Comincia col piede giusto l’avventura di Novak Djokovic al Masters 1000 di Parigi Bercy.

Il tennista serbo, numero 2 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, non brilla ma supera il portoghese Joao Sousa col punteggio di 7-5 6-1 ed approda agli ottavi di finale dell’ultimo torneo ATP della stagione: il nativo di Belgrado incontrerà Damir Dzumhur, reduce da due vittorie convincenti ai danni di Peter Gojowczyk e Stefanos Tsitsipas, futuro protagonista alle Next Gen ATP Finals di Milano.

Per Djokovic si tratta della diciannovesima vittoria consecutiva nel circuito maggiore: il serbo, che è in lotta con Rafael Nadal per la vetta della classifica mondiale, non perde un match dal torneo di Toronto (ko con Tsitsipas agli ottavi di finale): in seguito alla sconfitta col greco, ha vinto a Cincinnati, agli US Open e, più di recente, a Shanghai.

PRIMO SET – Il giocatore serbo, che quest’oggi ha vinto la ventinovesima partita in carriera nel torneo francese, è partito alla grande, dimostrandosi fin da subito in una buona condizione fisica. Avanti per 3-1, Djokovic si è visto costretto ad annullare ben quattro palle break col servizio a disposizione; nel turno di battuta successivo, Sousa si è mostrato decisamente più reattivo del serbo ed ha recuperato lo svantaggio, portandosi poi sul 4-4.

Nel momento “clou” della prima frazione, Djokovic mette in mostra le sue doti migliori e, col minimo sforzo, opera il break nel dodicesimo game: 7-5 per il numero 2 ATP, che nel corso dei primi 52 minuti di partita ha commesso ben 19 errori non forzati, ben al di sopra dei suoi standard abituali.

SECONDO SET – Non c’è storia nel parziale successivo: Sousa prova a fare la partita ma sbaglia parecchio, lasciando strada libera a Novak Djokovic che sfrutta le diverse occasioni che gli vengono concesse per allungare rapidamente. Bastano pochi minuti, al serbo, per portarsi sul 5-0 con due break di vantaggio. Dopo aver ceduto tre turni di battuta consecutivi fra primo e secondo set, Sousa si sblocca ed accorcia sul 5-1; nel gioco successivo, dopo una sospensione di qualche minuto dovuta ad un malore accusato da uno spettatore, Djokovic è costretto a cancellare tre palle break ma, al terzo match point utile, riesce a chiudere la contesa.

Lorenzo Carini