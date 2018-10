ATP Basilea: Roger Federer strapazza Medvedev in 64 minuti, lo svizzero è in finale

Roger Federer è in finale a Basilea per la quattordicesima volta in carriera. Lo svizzero, che domani andrà a caccia del nono titolo allo Swiss Indoors Basel, ha sconfitto in due set, col punteggio di 6-1 6-4, il russo Daniil Medvedev, numero 20 ATP, che ha resistito appena un’ora e 4 minuti di fronte al giocatore elvetico, apparso in grande forma dopo la maratona vincente di ieri contro Gilles Simon.

Il numero 3 del ranking mondiale incontrerà il rumeno Marius Copil, giunto a sorpresa in finale, partendo dalle qualificazioni, grazie al successo in tre set sulla seconda testa di serie, il tedesco Alexander Zverev. Il nativo di Arad, che ha cominciato il torneo da n.93, scalerà oltre trenta posizioni in classifica, andandosi a piazzare al numero 60 del ranking (miglior classifica): per il tennista classe ’90 si tratta della seconda finale in carriera nel circuito maggiore, dopo quella raggiunta nel febbraio scorso a Sofia.

PRIMO SET – Il game inaugurale non è dei più semplici per Federer, costretto ad annullare una palla break sul 30-40. Lo svizzero, però, sale immediatamente di livello e non dà scampo, col passare dei minuti, a Daniil Medvedev, probabilmente molto stanco dopo la maratona che lo ha visto impegnato fino a tarda notte con Stefanos Tsitsipas. Il russo tiene il servizio nel secondo game, poi inizia a dar vita ad uno show tutt’altro che positivo: sbaglia ogni colpo e non riesce nemmeno a gestire i propri turni di battuta, finendo per cederla in due occasioni (prima a trenta, con doppio fallo su palla break a sfavore, e poi addirittura a zero). Il primo parziale si chiude in appena 20 minuti, 6-1 Federer.

SECONDO SET – La prima fase del secondo parziale segue l’andamento precedente, con Federer di gran lunga superiore al suo avversario. Lo svizzero, spinto dal pubblico di casa, vola rapidamente sul cinque a uno. Nel settimo game sciupa un match point, poi restituisce uno dei due break di vantaggio: Medvedev realizza una risposta vincente prova a scuotersi, cancellando un’altra palla match nel gioco successivo. Avanti per 5-4, Federer non concretizza il terzo match point ma si dimostra abile a chiudere alla quarta occasione, raggiungendo la quattordicesima finale in carriera a Basilea.