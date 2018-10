Challenger Canberra: LIVE i risultati del Primo e Secondo Turno di Quali. Francesco Vilardo al turno finale

Centre Court – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 9:30 am)

1. James Frawley vs [6] Michael Look



CH Canberra 2 James Frawley James Frawley 4 6 Michael Look [6] Michael Look [6] 6 7 Vincitore: M. LOOK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 0*-4 df 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 M. Look 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Frawley 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Look 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 5-5 J. Frawley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Look 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Frawley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Look 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Frawley 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Look 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Frawley 15-0 30-0 30-30 df 40-30 0-2 → 1-2 M. Look 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 J. Frawley 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Look 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Frawley 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Look 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Frawley 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Look 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 J. Frawley 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Look 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Frawley 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Look 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 J. Frawley 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Matthew Christopher Romios vs [WC] Jamieson Nathan



CH Canberra 2 Matthew Christopher Romios Matthew Christopher Romios 6 6 Jamieson Nathan Jamieson Nathan 0 2 Vincitore: M. ROMIOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 J. Nathan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 M. Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Nathan 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 M. Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Nathan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 2-0 J. Nathan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Christopher Romios 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-0 → 6-0 J. Nathan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-0 → 5-0 M. Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 4-0 J. Nathan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Christopher Romios 15-0 15-15 30-15 ace 1-0 → 2-0 J. Nathan 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [WC] Tomislav Edward Papac vs [8] Brydan Klein (non prima ore: 03:00)



CH Canberra 2 Tomislav Edward Papac Tomislav Edward Papac 0 3 Brydan Klein [8] Brydan Klein [8] 6 6 Vincitore: B. KLEIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Klein 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Edward Papac 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 B. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Edward Papac 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Edward Papac 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 B. Klein 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Edward Papac 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Klein 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Edward Papac 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 B. Klein 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 T. Edward Papac 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-3 → 0-4 B. Klein 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 T. Edward Papac 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Matthew Christopher Romios vs [5] Rubin Statham (non prima ore: 05:15)



Il match deve ancora iniziare

5. Edward Bourchier vs [8] Brydan Klein (non prima ore: 06:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [2] Tung-Lin Wu vs [WC] Erik Holt-Crossman (non prima ore: 08:30)



CH Canberra 2 Tung-Lin Wu [2] Tung-Lin Wu [2] 15 1 Erik Holt-Crossman • Erik Holt-Crossman 15 0 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Holt-Crossman 15-0 15-15 1-0 T. Wu 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Jason Taylor vs [7] Thomas Fancutt



CH Canberra 2 Jason Taylor Jason Taylor 1 5 Thomas Fancutt [7] Thomas Fancutt [7] 6 7 Vincitore: T. FANCUTT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Fancutt 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-6 → 5-7 J. Taylor 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 T. Fancutt 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Taylor 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 T. Fancutt 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Taylor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Fancutt 0-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 J. Taylor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Fancutt 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Taylor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Fancutt 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 J. Taylor 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Fancutt 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 1-5 → 1-6 J. Taylor 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 1-4 → 1-5 T. Fancutt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 J. Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 T. Fancutt 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Taylor 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Fancutt 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [4] Colin Sinclair vs Harry Bourchier



CH Canberra 2 Colin Sinclair [4] Colin Sinclair [4] 2 4 Harry Bourchier Harry Bourchier 6 6 Vincitore: H. BOURCHIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Sinclair 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Bourchier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 H. Bourchier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Sinclair 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Bourchier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Sinclair 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Bourchier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 C. Sinclair 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 C. Sinclair 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-3 → 1-4 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Sinclair 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Sinclair 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Gage Brymer vs Edward Bourchier



CH Canberra 2 Gage Brymer Gage Brymer 3 4 Edward Bourchier Edward Bourchier 6 6 Vincitore: E. BOURCHIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Bourchier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Brymer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Bourchier 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Brymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 E. Bourchier 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-3 → 3-3 G. Brymer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 E. Bourchier 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Brymer 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Bourchier 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Brymer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Bourchier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Brymer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 E. Bourchier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Brymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 E. Bourchier 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 G. Brymer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 E. Bourchier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Brymer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Bourchier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Harry Bourchier vs Alexander Crnokrak (non prima ore: 05:15)



Il match deve ancora iniziare

CH Canberra 2 Jayden Court Jayden Court 2 7 6 Moerani Bouzige Moerani Bouzige 6 6 0 Vincitore: J. COURT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 J. Court 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-0 → 6-0 M. Bouzige 0-15 0-30 0-40 df 4-0 → 5-0 J. Court 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-0 → 4-0 M. Bouzige 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Court 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Bouzige 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Bouzige 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 J. Court 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Bouzige 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Court 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Bouzige 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 J. Court 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 M. Bouzige 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 2-4 J. Court 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Bouzige 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Court 15-0 15-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 0-2 → 1-2 M. Bouzige 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 J. Court 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Bouzige 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 J. Court 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. Bouzige 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 J. Court 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Bouzige 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Court 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Bouzige 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Court 0-15 df 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Jayden Courtvs Moerani Bouzige

2. Lucas Vuradin vs [5] Rubin Statham



CH Canberra 2 Lucas Vuradin Lucas Vuradin 3 2 Rubin Statham [5] Rubin Statham [5] 6 6 Vincitore: R. STATHAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Statham 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 L. Vuradin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 R. Statham 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-4 → 1-5 L. Vuradin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 1-3 → 1-4 R. Statham 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Vuradin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Statham 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Vuradin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Statham 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 L. Vuradin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Statham 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Vuradin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 R. Statham 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 L. Vuradin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Statham 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Vuradin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Statham 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

3. [WC] Erik Holt-Crossman vs David Barclay



CH Canberra 2 Erik Holt-Crossman Erik Holt-Crossman 4 7 6 David Barclay David Barclay 6 6 4 Vincitore: E. HOLT-CROSSMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Holt-Crossman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 5-4 → 6-4 D. Barclay 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Holt-Crossman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Barclay 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 E. Holt-Crossman 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Barclay 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-1 → 3-2 E. Holt-Crossman 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 D. Barclay 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 E. Holt-Crossman 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Barclay 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* df 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 df 6*-2 6-6 → 7-6 D. Barclay 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 E. Holt-Crossman 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Barclay 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 E. Holt-Crossman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Barclay 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 3-4 → 4-4 E. Holt-Crossman 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 D. Barclay 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-4 → 2-4 E. Holt-Crossman 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Barclay 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Holt-Crossman 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Barclay 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Holt-Crossman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Barclay 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Holt-Crossman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Barclay 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 E. Holt-Crossman 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Barclay 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 1-5 E. Holt-Crossman 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Barclay 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 E. Holt-Crossman 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 D. Barclay 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Holt-Crossman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [1] Evan Hoyt vs Jayden Court (non prima ore: 04:00)



CH Canberra 2 Evan Hoyt [1] Evan Hoyt [1] 40 6 6 2 Jayden Court • Jayden Court 40 1 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Court 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 E. Hoyt 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Court 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Hoyt 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 ace 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 E. Hoyt 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Court 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 E. Hoyt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Court 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 E. Hoyt 40-30 3-4 → 4-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

Court 7 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Scott Puodziunas vs [WC] Connor Johnson



CH Canberra 2 Scott Puodziunas Scott Puodziunas 6 7 Connor Johnson Connor Johnson 1 6 Vincitore: S. PUODZIUNAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* ace 5-3* df 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Puodziunas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Puodziunas 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Puodziunas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Puodziunas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Johnson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Puodziunas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 C. Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Puodziunas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Puodziunas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 6-1 C. Johnson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 S. Puodziunas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Puodziunas 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 C. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Puodziunas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Alexander Crnokrak vs Calum Puttergill



CH Canberra 2 Alexander Crnokrak Alexander Crnokrak 6 6 Calum Puttergill Calum Puttergill 4 2 Vincitore: A. CRNOKRAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Puttergill 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 6-2 A. Crnokrak 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 C. Puttergill 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Crnokrak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 C. Puttergill 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Crnokrak 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 C. Puttergill 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Crnokrak 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Puttergill 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Crnokrak 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 5-3 → 5-4 C. Puttergill 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Crnokrak 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 C. Puttergill 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Crnokrak 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 2-3 C. Puttergill 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 A. Crnokrak 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-2 → 0-3 C. Puttergill 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Crnokrak 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

3. Scott Puodziunas vs [6] Michael Look



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Francesco Vilardo vs Thomas Bosancic (non prima ore: 07:10)



CH Canberra 2 Francesco Vilardo [3] Francesco Vilardo [3] 6 6 Thomas Bosancic Thomas Bosancic 2 1 Vincitore: F. VILARDO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Vilardo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-1 → 6-1 T. Bosancic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 F. Vilardo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

Court 1 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [WC] James Ibrahim vs Adam Taylor



CH Canberra 2 James Ibrahim James Ibrahim 2 6 6 Adam Taylor Adam Taylor 6 3 3 Vincitore: J. IBRAHIM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Taylor 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 J. Ibrahim 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Taylor 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Ibrahim 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 A. Taylor 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 J. Ibrahim 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 A. Taylor 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 J. Ibrahim 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Taylor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Ibrahim 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 5-3 → 6-3 A. Taylor 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Ibrahim 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 A. Taylor 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Ibrahim 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Taylor 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Ibrahim 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Taylor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Ibrahim 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Taylor 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Ibrahim 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-5 → 2-5 A. Taylor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Ibrahim 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 1-4 A. Taylor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 J. Ibrahim 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 1-2 A. Taylor 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Ibrahim 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

2. Thomas Bosancic vs [WC] Tom Evans



CH Canberra 2 Thomas Bosancic Thomas Bosancic 1 6 6 Tom Evans Tom Evans 6 4 3 Vincitore: T. BOSANCIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Bosancic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 4-3 → 5-3 T. Bosancic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 T. Bosancic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 T. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 T. Bosancic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 T. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Bosancic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 T. Bosancic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 T. Evans 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 T. Bosancic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Evans 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Bosancic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 T. Bosancic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Bosancic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Evans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 1-6 T. Bosancic 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 T. Evans 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-4 → 0-5 T. Bosancic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-3 → 0-4 T. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 T. Bosancic 0-15 df 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 T. Evans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [WC] James Ibrahim vs [7] Thomas Fancutt



Il match deve ancora iniziare