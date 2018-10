ITF Junior Masters 2018: finale Nakashima-Tseng, Musetti-Mejia per il 5° posto

Penultima giornata di gare all’ITF Junior Masters 2018 di Chengdu (Cina). Il tabellone si è allineato alla finalissima: a lottare per la conquista del titolo saranno lo statunitense Brandon Nakashima, che ha battuto in due set il bulgaro Adrian Andreev (7-6(4) 6-3 il punteggio finale), ed il portacolori di Taipei Chun Hsin Tseng, vittorioso in rimonta (4-6 6-2 6-3) sul francese Hugo Gaston.

Domenica, oltre alla finale 1/2 posto, ci saranno anche altre due “finaline” utili per i vari piazzamenti. Andreev e Gaston si contenderanno il terzo posto, mentre Lorenzo Musetti affronterà Nicolas Mejia per il quinto posto. Già definiti il settimo e l’ottavo classificato: al penultimo posto chiude Sebastian Baez, ultimo invece il cinese Tao Mu, wild card.

SEMIFINALI

Brandon Nakashima (USA) b. Adrian Andreev (BUL) 7-6(4) 6-3

Chun Hsin Tseng (TPE) b. Hugo Gaston (FRA) 4-6 6-2 6-3

TABELLONE 5/8 POSTO

Lorenzo Musetti (ITA) – BYE

Nicolas Mejia (COL) b. Sebastian Baez (ARG) 6-2 7-5

PIAZZAMENTI

1° – Vincente Nakashima/Tseng

2° – Perdente Nakashima/Tseng

3° – Vincente Andreev/Gaston

4° – Perdente Andreev/Gaston

5° – Vincente Musetti/Mejia

6° – Perdente Musetti/Mejia

7° – Sebastian Baez (ARG)

8° – Tao Mu (CHN)