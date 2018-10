ATP Basilea: Roger Federer elimina Gilles Simon in tre set e vola in semifinale

Roger Federer non convince ma riesce comunque ad approdare in semifinale all’ATP 500 di Basilea. Il tennista svizzero, classe 1981 e numero 3 del ranking mondiale, supera il francese Gilles Simon, autore di una grandissima prestazione, col punteggio di 7-6(1) 4-6 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco, qualificandosi così per il penultimo atto dello Swiss Indoors Basel 2018.

Nella giornata di domani rientrerà in campo contro il vincente dell’incontro tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Quella odierna, per Federer, è stata la vittoria numero 69 in carriera nel torneo di casa, che ha conquistato nelle ultime tre edizioni giocate (2014, 2015 e 2017).

Il trentasettenne svizzero, che già aveva dimostrato di non essere nelle migliori condizioni nel corso del match di primo turno contro il serbo Filip Krajinovic, dovrà sicuramente cercare di alzare il livello di gioco e diminuire gli errori non forzati, che quest’oggi hanno raggiunto quota 60. Un numero decisamente elevato per un giocatore come lui.

PRIMO SET – Inizio di match davvero negativo da parte di Federer, subito costretto a cedere il servizio, a trenta, nel secondo game, corrispondente al suo primo turno di battuta. Avanti per 4-2, Simon incappa in diverse difficoltà: il transalpino deve annullare tre palle del controbreak prima di tenere la battuta e portarsi sul 5-2. E’ da questo momento, però, che il numero 32 del ranking ATP crolla vertiginosamente, sovrastato da un Federer che, pur giocando nettamente al di sotto delle proprie potenzialità, riesce a rendersi pericoloso: l’elvetico, spinto da un folto numero di sostenitori presenti sulle tribune del Centrale di Basilea, compie l’aggancio sul 5-5.

Nel dodicesimo game, Simon non sfrutta un set point: Federer, dopo aver annullato questa chance al francese, riesce a tenere il servizio ai vantaggi, allungando così il set al tiebreak.

Il tiebreak ha un solo padrone: Roger Federer, che vola rapidamente sul 3-0 con un minibreak di vantaggio e poi chiude per sette punti ad uno.

SECONDO SET – La partita non è certamente delle più belle, né tanto meno di quelle che resteranno nella storia dello Swiss Indoors Basel 2018. Si vedono davvero tanti errori, specialmente da parte di Federer che non sembra in grado di trovare il giusto adattamento in campo: il padrone di casa sbaglia tantissimo, in particolare col rovescio, e paga a gran prezzo tutto ciò nel secondo parziale.

Ben quattro break, due per parte, fra il terzo ed il sesto gioco. Sul 4-4, Federer va letteralmente fuori giri col servizio a disposizione e regala il break al suo avversario che, dopo il cambio di campo, recupera da 15-30 e chiude il set per 6-4.

TERZO SET – L’equilibrio si spezza immediatamente, quando nel secondo gioco del parziale decisivo arriva un pesante break in favore di Roger Federer, molto bravo a togliere il servizio a trenta a Simon. L’elvetico mantiene il vantaggio, annullando una palla del controbreak sul 3-1, fino al settimo gioco: è qui che realizza un vero e proprio disastro; oltre ad un doppio fallo commette tre errori clamorosi che permettono al francese di recuperare il break e, dunque, rientrare in partita.

Avanti per 5-4, ad un game dal successo, si fa piuttosto aggressivo in risposta, realizza due punti consecutivi dal 15-40 e trascina Simon ai vantaggi: altri due punti di fila gli consentono di portare a casa la frazione decisiva per 6-4, Roger Federer centra la semifinale a Basilea.