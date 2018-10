Infortunio per Gian Marco Moroni, l’azzurro rinuncia alle Next Gen ATP Finals

Stagione finita per Gian Marco Moroni. L’azzurro, classe 1998 e numero 228 del ranking mondiale, ha comunicato la sua decisione attraverso un post pubblicato su Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo devo comunicare che per colpa di un piccolo problema alla schiena, insieme ai medici e il mio team, abbiamo deciso di terminare la stagione“.

Il tennista romano, che accusa un fastidio alla schiena dal torneo Challenger di Szczecin, non prenderà parte alle qualificazioni delle Next Gen ATP Finals: “Ho provato a recuperare per poter partecipare al torneo di Next Gen Italia, che era uno dei miei obiettivi principali, ma sfortunatamente non potrò giocarvi“, ha commentato.

Il ventenne azzurro, ventiduesimo nella “Race to Milan”, libera un posto che sarà occupato da Luca Giacomini, numero 139 della Race e n.661 ATP. Il miglior classificato, per quanto concerne le qualificazioni riservate ai migliori otto giocatori italiani, diventa così Raul Brancaccio, seguito a ruota da Jacopo Berrettini ed Andrea Pellegrino.

GLI AZZURRI AL VIA:

1. Raul Brancaccio

2. Jacopo Berrettini

3. Andrea Pellegrino

4. Riccardo Balzerani

5. Giovanni Fonio

6. Liam Caruana

7. Enrico Dalla Valle

8. Luca Giacomini