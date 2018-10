Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 29 ottobre)

Diversi italiani in campo la prossima settimana nei tornei del circuito Junior.

Continua la tournée sudamericana di Alvisi e Serafini, iscritte in un G2 in Cile. Ben sei azzurri saranno impegnati in un G3 in Francia: nei rispettivi main draw saranno presenti Malgaroli, Vincent Ruggeri, Paoletti, Mariani e Ziodato. Attenzione anche a Federica Trevisan, di scena in Israele in un G3.

Tournoi International Junior Saint-Cyprien (Francia – G3 – Cemento indoor)

Q: Enrico Wood

MD: Leonardo Malgaroli, Samuel Vincent Ruggeri

Heiveld Junior Indoor Open (Belgio – G4 – Cemento indoor)

MD: Alessio Tramontin

COPA IND PALESTINA (Cile – G2 – Terra outdoor)

MD: Eleonora Alvisi, Asia Serafini

Tournoi International Junior Saint-Cyprien (Francia – G3 – Cemento indoor)

MD: Matilde Paoletti, Matilde Mariani, Sara Ziodato

Matan Gafniel Raanana Open (Israele – G3 – Cemento outdoor)

MD: Federica Trevisan

Heiveld Junior Indoor Open (Belgio – G4 – Cemento indoor)

Q: Laura Mair, Ines Rienzo