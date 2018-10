Next Gen Atp Finals 2018: Ecco i partecipanti

Questi i partecipanti alle Next Gen Atp Finals in programma al polo fieristico di Milano-Rho 6 al 10 novembre.

Ricordiamo poi che i primi 8 under 21 italiani nella “Race to Milan” si disputeranno la wild card per le Next Gen Atp Finals 2018. Il torneo, ad eliminazione diretta, si giocherà dal 2 al 4 novembre sui campi dello Sporting Milano 3.

I Partecipanti alle Next Gen Atp Finals 2018

Stefanos Tsitsipas

Denis Shapovalov

Alex De Minaur

Frances Tiafoe

Taylor Fritz

Andrey Rublev

Jaume Munar

WC (ITA)