Caroline Wozniacki: “Ho l’artrite reumatoide”

Caroline Wozniacki ha svelato che le è stata diagnosticata l’artrite reumatoide scoperta fatta prima degli Us Open.

“Ho l’artrite reumatoide. Ho Non ho voluto parlarne durante l’anno perché non vorrei dare a nessuno l’idea che io non stia bene, ma mi sono sentita bene. Ho imparato come affrontare i match. Alcuni giorni non puoi alzarti dal letto e devi accettarlo, altri giorni puoi vivere e stai bene e pensi di non avere nulla. Ora sono contenta che la stagione sia finita, posso controllare meglio la situazione e cercare un modo per affrontarla meglio nel futuro.”

“E’ così, ma devo restar positiva e gestirla, ci sono tanti modi per riuscire a star meglio e questo è ottimo. Ci ho messo un po’ a realizzare cosa stava succedendo dopo gli Us Open, ma sono andata dai migliori dottori e ho cominciato le cure. Sono orgogliosa di come ho reagito e di come ho realizzato di convivere con questa malattia, di come sono riuscita a rimanere positiva e non permetterle di ostacolarmi”.