ITF Junior Masters 2018, il programma di giovedì 25 ottobre: Musetti sfida Gaston

La seconda giornata dell’ITF Junior Masters 2018 potrebbe già rivelarsi decisiva in ottica qualificazione alle semifinali. Lorenzo Musetti, unico italiano ai nastri di partenza della manifestazione in corso di svolgimento allo Sichuan International Tennis Center di Chengdu (Cina), torna in campo a poco meno di ventiquattro ore dalla vittoria sull’argentino Sebastian Baez: il tennista toscano, classe 2002, affronta Hugo Gaston, battuto a sorpresa nel match d’esordio dallo statunitense Brandon Nakashima in tre parziali.

Musetti e Gaston apriranno le danze sul Campo 1, non prima delle ore 12 locali (le 6 del mattino in Italia). L’altro incontro del Gruppo Yong, Nakashima-Baez, è in programma in contemporanea sul Campo Centrale (i giocatori scenderanno in campo al termine di Tseng-Mejia, incontro previsto per le ore 10.30 locali).

ORDINE DI GIOCO ITF JUNIOR MASTERS 2018, GRUPPO YONG:

Lorenzo Musetti (ITA) – Hugo Gaston (FRA) – Non prima ore 12 locali (6 italiane) sul Campo 1

Brandon Nakashima (USA) – Sebastian Baez (ARG) – Secondo incontro dalle 10.30 locali (4.30 italiane) sul Campo Centrale

Lorenzo Carini