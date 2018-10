WTA Finals Singapore: LIVE i risultati del Day 4. Vittorie di Kerber e Stephens

Angelique Kerber (WTA 2) si è pienamente rilanciata nel Gruppo rosso delle WTA Finals di Singapore. Al termine di una battaglia di 2h30′, la tedesca ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 5-7 6-4 sulla giapponese Naomi Osaka (4) nel match delle sconfitte della prima giornata.

Le speranze di raggiungere le semifinali per l’asiatica vincitrice degli ultimi US Open sono ridotte al lumicino ma sono ancora vive grazie al successo di Sloane Stephens (6). L’americana ha piegato 7-6 (7/4) 2-6 6-3 l’olandese Kiki Bertens (9), lasciando aperte ancora tutte le possibilità all’interno di questo girone, che la vede al comando con due vittorie in due match.

Nella terza e ultima giornata si giocheranno Stephens – Kerber e Osaka – Bertens.

Center Court – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 7:30 pm)

1. [1] Angelique Kerber vs [3] Naomi Osaka



2. [5] Sloane Stephens vs [8] Kiki Bertens



Gruppo Rosso

[1] Kerber 1V 1S

[3] Osaka 1V 1S

[5] Stephens 2V 0S

[8] Bertens 1V 1S