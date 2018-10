WTA Finals Singapore: LIVE i risultati del Day 3. Gruppo Bianco. Successi di Wozniacki e Svitolina

Elina Svitolina (WTA 7) ha vinto anche il suo secondo match alle WTA Finals di Singapore. L’ucraina ha battuto Karolina Pliskova (8) con il punteggio di 6-3 2-6 6-3 in poco meno di due ore, portandosi in vetta al Gruppo Bianco. La ceca, vittoriosa nella prima giornata, è invece stata raggiunta in classifica da Caroline Wozniacki (3).

La danese ha ottenuto il suo primo successo, superando Petra Kvitova (5) per 7-5 3-6 6-2. Entrambe sconfitte in due set domenica, le due tenniste si sono rese protagoniste di una sfida combattuta colpo su colpo durata 2h16′. Dopo aver vinto il primo set, la danese ha subito il ritorno della Kvitova, che si è aggiudicata la seconda frazione. La Wozniacki ha però trovato il break subito in apertura di terzo set, riuscendo poi a piegare definitivamente la resistenza della ceca

Gruppo Bianco

[2] Wozniacki 1V 1S

[4] Kvitova 0V 2S

[6] Svitolina 2V 0S

[7] Karolina Pliskova 1V 1S