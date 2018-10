Maria Sharapova e il contratto a vita con la Nike

Una delle notizie della scorsa settimana è stata la fine del legame di Maria Sharapova con la Nike, che sponsorizza la russa da quando aveva 11 anni. Tuttavia, l’agente di Maria nega l’informazione avanzata dal The Sun.

Parlando con Tennis.Life, Max Eisenbud ha lasciato aspre critiche. “È incredibile come un mezzo di comunicazione possa inventare bugie e non essere smentito. Per farlo sapere a tutti, Maria ha un accordo a vita con la Nike. I suoi fan continueranno a vedere Maria con il marchio americano nel 2019 “, ha detto l’agente di Sharapova.

Rimane ora da attendere il prossimo anno per sapere se la Sharapova continuerà ad essere con la Nike o see firmerà per l’Adidas, il marchio a cui è stato associato dal The Sun.