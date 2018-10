Stagione finita per Stan Wawrinka

Stan Wawrinka non sarà in campo agli Swiss Indoors di Basilea. Il vodese, che avrebbe dovuto sfidare il francese Adrian Mannarino (44) nella giornata di mercoledì, è stato obbligato ad alzare bandiera bianca dopo essersi infortunato alla schiena nell’allenamento di domenica.

“È stato un anno molto difficile per me , sia fisicamente sia mentalmente, ma sono motivato per la prossima stagione”.

L’elvetico ha anche affermato di voler chiudere qui la sua stagione e di non voler richiedere una wild-card per disputare il Master 1000 di Parigi-Bercy, in programma settimana prossima. Per il 33enne l’annata termina con 17 vittorie e 17 sconfitte.