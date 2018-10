Serie A1 Maschile, Girone 3: Andrea Pellegrino spinge l’Angiulli Bari, 2° successo!

La seconda giornata del Girone 3 della Serie A1 Maschile 2018 vede la conferma dell’SG Angiulli Bari, che batte il TC Italia Forte dei Marmi per 4-2 e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Trascinatore di giornata, per il circolo pugliese, è Andrea Pellegrino: il tennista classe ’97 vince in singolare (vs Trusendi) ed in doppio, al fianco di Danilo Petrovic (vs Furlanetto/Gomar Monio).

Prima gioia stagionale per l’ATA Trentino che esce con i tre punti dalla trasferta sui campi del TC Palermo Due. Soddisfazione enorme per il giovane Mattia Bernardi, vittorioso in tre set contro Massimo Ienzi; bene anche Riccardo Bellotti e Laurynas Grigelis che, oltre a conquistare i singolari, si sono imposti anche in doppio contro Palpacelli/Ienzi.

TC PALERMO DUE – ATA TRENTINO 2-4

Riccardo Bellotti (ATA) b. Antonio Campo (PAL) 6-4 7-5

Mattia Bernardi (ATA) b. Massimo Ienzi (PAL) 7-6 2-6 6-2

Laurynas Grigelis (ATA) b. Cristian Carli (PAL) 6-7(4) 6-1 6-1

Francesco Palpacelli (PAL) b. Davide Ferrarolli (ATA) 6-1 7-5

Grigelis/Bellotti (ATA) b. Palpacelli/Ienzi (PAL) 62 64

Carli/Campo (PAL) b. D’Agostino/Bernardi (ATA) 62 76(4)

SG ANGIULLI BARI – TC ITALIA 4-2

Marco Furlanetto (TCI) b. Andres Ciurletti (SGA) 6-1 6-2

Luca Narcisi (SGA) b. Luis Gomar Monio (TCI) 7-5 6-3

Andrea Pellegrino (SGA) b. Walter Trusendi (TCI) 7-6(2) 6-4

Danilo Petrovic (SGA) b. Matteo Donati (TCI) 7-5 6-2

Donati/Trusendi (TCI) b. Ciurletti/Narcisi (SGA) 6-3 6-2

Pellegrino/Petrovic (SGA) b. Furlanetto/Gomar Monio (TCI) 6-1 6-1

CLASSIFICA

6 (2) SG Angiulli Bari

3 (2) Tc Italia

3 (2) ATA Trentino

0 (2)Tc Palermo Due

Lorenzo Carini