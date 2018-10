Challenger Traralgon: LIVE i risultati del Primo e Secondo Turno. In campo Francesco Vilardo

Challenger Traralgon CH | Cemento | $75.000 – 1°-2° Turno Quali

Centre 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Alexander Crnokrak vs Socrates Leon Tsoronis



CH Traralgon Alexander Crnokrak Alexander Crnokrak 30 7 1 Socrates Leon Tsoronis • Socrates Leon Tsoronis 0 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Leon Tsoronis 0-15 df 0-30 1-2 A. Crnokrak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Leon Tsoronis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Crnokrak 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Leon Tsoronis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 6-5 → 7-5 A. Crnokrak 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 S. Leon Tsoronis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Crnokrak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 S. Leon Tsoronis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Crnokrak 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Leon Tsoronis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Crnokrak 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 S. Leon Tsoronis 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Crnokrak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 S. Leon Tsoronis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Crnokrak 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [WC] Radomir Jovanovic vs Thomas Bosancic



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Evan Hoyt vs Lucas Vuradin (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Radomir Jovanovic OR Thomas Bosancic vs [8] Michael Look



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Jack Clements vs [WC] William Ma



CH Traralgon Jack Clements Jack Clements 5 3 William Ma William Ma 7 6 Vincitore: W. MA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 W. Ma 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Clements 15-0 40-0 2-5 → 3-5 W. Ma 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Clements 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 W. Ma 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Clements 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 W. Ma 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Clements 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 W. Ma 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Clements 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-6 → 5-7 W. Ma 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Clements 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 W. Ma 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Clements 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 W. Ma 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 J. Clements 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 W. Ma 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Clements 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 W. Ma 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Clements 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 W. Ma 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [WC] Matthew Christopher Romios vs Moerani Bouzige



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Erik Holt-Crossman vs [5] Tung-Lin Wu (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Matthew Christopher Romios OR Moerani Bouzige vs Calum Puttergill OR [7] Colin Sinclair



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Brydan Klein vs [6] Rubin Statham



CH Traralgon Brydan Klein Brydan Klein 0 6 4 Rubin Statham [6] • Rubin Statham [6] 15 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Statham 15-0 4-4 B. Klein 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 R. Statham 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 B. Klein 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 R. Statham 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 B. Klein 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Statham 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Klein 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 0-1 → 1-1 R. Statham 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Klein 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 R. Statham 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 B. Klein 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 4-3 R. Statham 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Klein 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 R. Statham 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 B. Klein 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Statham 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Klein 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0

2. Alexander Babanine vs Scott Puodziunas



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Jack Clements OR [WC] William Ma vs Brydan Klein OR [6] Rubin Statham



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Yosuke Watanuki vs Alexander Babanine OR Scott Puodziunas



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Francesco Vilardo vs Dusty H. Boyer



CH Traralgon Francesco Vilardo [4] Francesco Vilardo [4] 0 7 3 Dusty H. Boyer • Dusty H. Boyer 15 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. H. Boyer 15-0 3-2 F. Vilardo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 D. H. Boyer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 F. Vilardo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. H. Boyer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Vilardo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. H. Boyer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 F. Vilardo 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 D. H. Boyer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 5-4 → 5-5 F. Vilardo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 D. H. Boyer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 F. Vilardo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. H. Boyer 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Vilardo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. H. Boyer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Vilardo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. H. Boyer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 F. Vilardo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Calum Puttergill vs [7] Colin Sinclair



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Francesco Vilardo OR Dusty H. Boyer vs [WC] Alexander Crnokrak OR Socrates Leon Tsoronis



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Fabien Reboul vs Jayden Court OR Adam Taylor



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jayden Court vs Adam Taylor