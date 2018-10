Challenger Liuzhou: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Liuzhou CH | Cemento | $50.000

(1) Davidovich Fokina, Alejandro vs Trongcharoenchaikul, Wishaya

Zhu, Michael vs Gao, Xin

Sabanov, Matej vs (WC) Hua, Runhao

He, Yecong vs (6) Nam, Ji Sung

(2) Chung, Yunseong vs Rawat, Sidharth

Hossam, Youssef vs Lo, Chien-hsun

Niesten, Miliaan vs Piros, Zsombor

Betov, Sergey vs (5) Ruusuvuori, Emil

(3) Tokuda, Renta vs Takahashi, Yusuke

Karimov, Jurabek vs Cui, Jie

(WC) Mo, Ye Cong vs (WC) Wang, Rui-Xuan

(WC) Zeng, Shi Hong vs (8) Kim, Cheong-Eui

(4) Nagal, Sumit vs Xia, Zihao

(WC) Xiao, Linang vs Sultanov, Khumoyun

Mukund, Sasi Kumar vs (WC) Liu, Hanyi

Tanuma, Ryota vs (7) Kadhe, Arjun