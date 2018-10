Challenger Traralgon: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di un azzurro

Challenger Traralgon CH | Cemento | $75.000

Court 9 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Aaron Addison vs Lucas Vuradin

2. Alexander Babanine vs Scott Puodziunas

3. [WC] Jack Clements vs [WC] William Ma

4. [WC] Alexander Crnokrak vs Socrates Leon Tsoronis

Court 18 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jason Taylor vs [WC] Erik Holt-Crossman

2. [WC] Matthew Christopher Romios vs Moerani Bouzige

3. [WC] Radomir Jovanovic vs Thomas Bosancic

4. Brydan Klein vs [6] Rubin Statham

Court 16 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gage Brymer vs [5] Tung-Lin Wu

2. Harry Bourchier vs [8] Michael Look

3. Calum Puttergill vs [7] Colin Sinclair

4. [4] Francesco Vilardo vs Dusty H. Boyer

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jayden Court vs Adam Taylor