Combined Mosca: Live i risultati del Day 2. Andreas Seppi al secondo turno

Debutto positivo per Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Mosca.

Il 34enne di Caldaro, numero 46 del ranking mondiale, ha sconfitto per 61 76(6), in un’ora e 25 minuti, lo slovacco Martin Klizan, numero 47 Atp ed ottava testa di serie.

L’altoatesino, che ha vinto questo torneo nel 2012, tornerà in campo giovedì per affrontare nel secondo turno il vincente del match fra il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 51 della classifica mondiale, e il kazako Alexander Bublik, numero 219 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Combined Mosca – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Egor Gerasimov vs [6] Damir Dzumhur



2. Evgeny Donskoy vs Mikhail Kukushkin



3. Kristina Mladenovic vs [WC] Anna Kalinskaya (non prima ore: 14:30)



4. Alizé Cornet vs [Q] Natalia Vikhlyantseva



5. [5/WC] Nick Kyrgios vs Andrey Rublev (non prima ore: 18:30)



6. Daria Gavrilova vs [LL] Vitalia Diatchenko (non prima ore: 20:00)



Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ekaterina Makarova vs [Q] Ons Jabeur



2. Johanna Konta vs [7] Elise Mertens (non prima ore: 13:00)



3. Benoit Paire vs Mischa Zverev



4. Andreas Seppi vs [8] Martin Klizan



5. [WC] Nigina Abduraimova / Anna Kalinskaya vs [3] Alicja Rosolska / Abigail Spears



6. Daniele Bracciali / Andreas Seppi vs [WC] Evgeny Karlovskiy / Daniil Medvedev



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Ricardas Berankis vs Denis Istomin



2. [Q] Irina Khromacheva vs [Q] Vera Zvonareva (non prima ore: 12:30)



3. Malek Jaziri vs Mirza Basic



4. Dusan Lajovic vs [Q] Filip Horansky



5. Jonathan Eysseric / Adrian Mannarino vs Andreas Mies / Hans Podlipnik-Castillo (non prima ore: 16:00)



Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Oksana Kalashnikova / Demi Schuurs vs Harriet Dart / Anastasia Potapova



2. Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova vs [2] Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld



3. Monique Adamczak / Lidziya Marozava vs Evgeniya Rodina / Ajla Tomljanovic



4. [1] Irina-Camelia Begu / Mihaela Buzarnescu vs [Alt] Olga Doroshina / Polina Monova



5. Alexandra Panova / Laura Siegemund vs Anastasia Pavlyuchenkova / Vera Zvonareva