ITF Junior: Passaro vince in doppio in Spagna. Secondo turno per Cocciaretto e primo per Musetti alle Olimpiadi giovanili

Settimana caratterizzata dai Giochi Olimpici giovanili (YOG) che si sono disputati a Buenos Aires in Argentina. L’Italia si è presentata nel tennis con i nostri due più validi rappresentanti, Lorenzo Musetti (2002) nel maschile e Elisabetta Cocciaretto (2001) nel femminile.

Gli azzurri, forse stanchi per un finale di stagione molto intenso, non hanno ottenuto i risultati sperati. Lorenzo Musetti ha perso subito al primo turno in singolare dal rumeno Jianu con un doppio 6-4 e nel doppio, giocato in coppia con il turco Erel, è stato sconfitto dalla coppia Styler-Svrcina con il punteggio netto 6-4 6-2.

Nel femminile è andata un po’ meglio a Elisabetta Cocciaretto che ha superato il primo turno battendo l’ucraina Bilokin per 6-2 6-4, ma poi è uscita al secondo turno, giocando comunque bene, perdendo con la colombiana Osorio Serrano per 1-6 7-6 7-5. Nel doppio, giocato con Sylvie Zund ha perso al primo turno contro le fortissime Juvan-Swiatek, poi vincitrici del torneo e quindi della medaglia d’oro.

I nostri due rappresentanti hanno anche giocato in coppia il doppio misto, dove hanno superato il primo turno battendo gli americani Ma-Baird, poi cedendo al secondo a Molinaro-De Jong per 4-6 6-2 12-10.

Nel singolare maschile la medaglia d’oro è andata al francese Gaston, l’argento a Diaz Acosta e si giocheranno il bronzo Andreev e Soares Kuer Junior. Nel femminile ora in palio oggi tra Kaja Juvan e la francese Burel, il bronzo se lo è già aggiudicato la Osorio Serrano.

Negli altri tornei junior presenze italiane in Spagna e Bulgaria. Nel torneo di grado 2 in Spagna segnaliamo la vittoria in doppio di Francesco Passaro (2001), che ha vinto il torneo giocando in coppia con l’olandese Weststrade. Nel singolare, secondo turno per Flavio Cobolli (2002) e primo turno per lo stesso Passaro, mentre non hanno superato le qualificazioni Pietro Marino, Samuel Vincent Ruggeri e Leonardo Malgaroli.

In Bulgaria, torneo G5, secondo turno per Andrea Cugini (2001) e per Giuseppe Bonaiuti (2003). Non ha superato le quali Luigi Castelletti (2002).

Paolo Angella