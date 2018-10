Masters 1000 Shanghai: Semifinale per Roger Federer

Roger Federer (ATP 2) si è imposto contro Kei Nishikori (12) per 6-3 7-6 (7/4) nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, e in semifinale se la vedrà con Borna Coric (19). L’elvetico ha avuto dei momenti di calo, ma non ha mai perso il pallino del gioco, mettendo a segno alcuni colpi davvero spettacolari inframezzati da qualche recriminazione per un livello che a tratti non l’ha soddisfatto.

In entrambe le frazioni il renano è partito togliendo il servizio all’asiatico, nel primo set alla sesta palla di break. Presa la battuta una seconda volta all’avversario, il rossocrociato si è rilassato forse troppo, permettendo il parziale rientro del giapponese, chiudendo poi il set dovendo lottare contro il ringalluzzito avversario.

Nel secondo set Nishikori ha provato a replicare immediatamente allo svantaggio, ma ha dovuto aspettare il sesto game per riuscirci dopo cinque palle break sprecate. Al tie-break – grazie ad una splendida rimonta dall’1/4 al 7/4 – il renano è poi andato a cogliere la sesta vittoria in otto confronti diretti con il giapponese.