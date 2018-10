Masters 1000 Shanghai: Il programma di Venerdì 12 Ottobre

CENTER – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [11] Kyle Edmund vs [4] Alexander Zverev

2. [7] Kevin Anderson vs [2] Novak Djokovic

3. [3] Juan Martin del Potro OR [13] Borna Coric vs Matthew Ebden (non prima ore: 12:00)

4. [1] Roger Federer vs[8] Kei Nishikori

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Raven Klaasen / Michael Venus vs [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. [8] Ivan Dodig / Nikola Mektic vs [2] Oliver Marach / Mate Pavic

3. [5] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [6] Jamie Murray / Bruno Soares