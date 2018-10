Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di lunedì 8 ottobre 2018. Esordio di Cecchinato e Seppi

Masters 1000 Shanghai | Cemento | $7.086.700

CENTER – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Matthew Ebden vs Frances Tiafoe

2. Gael Monfils vs [10] Stefanos Tsitsipas

3. [WC] Stan Wawrinka vs [13] Borna Coric (non prima ore: 13:00)

4. [WC] Yibing Wu vs [WC] Zhe Li

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Andrey Rublev vs Roberto Bautista Agut

2. [9] Diego Schwartzman vs Sam Querrey (non prima ore: 09:30)

3. [Q] Mackenzie McDonald vs [14] Milos Raonic

4. [Q] Bradley Klahn vs Nick Kyrgios

GRANDSTAND – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Damir Dzumhur vs Marton Fucsovics

2. [Q] Taylor Fritz vs Robin Haase

3. [16] Marco Cecchinato vs Gilles Simon

4. Adrian Mannarino vs Andreas Seppi

COURT 4 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Robert Lindstedt / Dominic Thiem vs Alex de Minaur / John Millman

2. [WC] Mao-Xin Gong / Ze Zhang vs Nikoloz Basilashvili / Daniil Medvedev (non prima ore: 12:00)