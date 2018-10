Challenger Santo Domingo: Tabellone principale. Paolo Lorenzi è la quinta testa di serie

Main Draw Challenger Santo Domingo | Terra | $125.000

(1) Cuevas, Pablo vs (PR) Giraldo, Santiago

Berlocq, Carlos vs Qualifier

(WC) Olivares, Jose vs Qualifier

(WC) Hernandez-Fernandez, Jose vs (6) Monteiro, Thiago

(3) Andreozzi, Guido vs Qualifier

Serdarusic, Nino vs (Alt) Bellucci, Thomaz

Ofner, Sebastian vs Garin, Christian

Quiroz, Roberto vs (7) Londero, Juan Ignacio

(8) Bagnis, Facundo vs (WC) Gomez, Emilio

Krstin, Pedja vs Cid Subervi, Roberto

Arevalo, Marcelo vs Elias, Gastao

(PR) Melzer, Jurgen vs (4) Dellien, Hugo

(5) Lorenzi, Paolo vs Qualifier

Melzer, Gerald vs (Alt) Cachin, Pedro

Vilella Martinez, Mario vs Dutra Silva, Rogerio

(WC) Estrella Burgos, Victor vs (2) Delbonis, Federico