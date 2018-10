Challenger Ortisei: Tabellone principale. Presenti Bolelli, Sonego e Napolitano. Wild card a Sinner, Caruana, Giacomini e Branciaccio

Main Draw Challenger Ortisei | Indoor | e64.000

(1) Herbert, Pierre-Hugues vs Brkic, Tomislav

(WC) Caruana, Liam vs Robert, Stephane

Masur, Daniel vs Otte, Oscar

Qualifier vs (5) Berankis, Ricardas

(3) Munar, Jaume vs Qualifier

Stakhovsky, Sergiy vs Bolelli, Simone

Caruso, Salvatore vs Brown, Dustin

Novak, Dennis vs (8) Bachinger, Matthias

(6) Humbert, Ugo vs Qualifier

Qualifier vs Halys, Quentin

(WC) Sinner, Jannik vs (WC) Giacomini, Luca

Lestienne, Constant vs (4) Sonego, Lorenzo

(7) Maden, Yannick vs Hoang, Antoine

Moraing, Mats vs (WC) Brancaccio, Raul

Barrere, Gregoire vs Napolitano, Stefano

Pavic, Ante vs (2) Lacko, Lukas