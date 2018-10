Serie A1 Maschile, Girone 4: Giannessi-Andujar trascinano il Park Genova, ok Selva Alta

Tanti big in campo nelle due sfide del Girone 4 di Serie A1. Il Park Tennis Club Genova, forte delle presenze di Alessandro Giannessi e Pablo Andujar, vince per 5-1 sul campo del TC Prato (a portare il punto alla compagine toscana è Federico Iannaccone, vittorioso in tre set su Luca Prevosto); l’APD Selva Alta risponde al club ligure infliggendo un severo 4-2 al Circolo Tennis e Vela di Messina, che non è riuscito a tenere testa nei due doppi vinti da Bega/Baldi e Marcora/Bordone.

TC PRATO – PARK TENNIS CLUB GENOVA 1-5

Alessandro Giannessi (PTG) b. Matteo Trevisan (PRA) 6-1 6-2

Pablo Andujar (PTG) b. Dimitar Kuzmanov (PRA) 6-3 7-6

Federico Iannaccone (PRA) b. Luca Prevosto (PTG) 7-5 3-6 6-4

Gianluca Mager (PTG) b. Jacopo Stefanini (PRA) 6-3 6-1

Mager/Giannessi (PTG) b. Stefanini/Iannaccone (PRA) 6-0 6-2

Andujar/Ceppellini (PTG) b. Kuzmanov/Trevisan 6-2 3-6 10-4

APD SELVA ALTA – CIRCOLO TENNIS E VELA 4-2

Roberto Marcora (SEL) b. Antonio Famà (CTV) 6-0 6-1

Marco Trungelliti (CTV) b. Filippo Baldi (SEL) 1-6 6-3 6-4

Alessandro Bega (SEL) b. Gianluca Naso (CTV) 6-2 6-4

Fausto Tabacco (CTV) b. Simone Camposeo (SEL) 6-1 6-3

Bega/Baldi (SEL) b. Naso/F. Tabacco (CTV) 7-6 6-2

Marcora/Bordone (SEL) vs Trungelliti/G. Tabacco (CTV) 6-3 6-4

Lorenzo Carini