Serie A1 Maschile, Girone 1: Parioli con Bedene-Fabbiano, Napolitano a Sassuolo

Mancano poche ore all’inizio della Serie A1 Maschile. LiveTennis, che seguirà interamente tutte le partite del campionato a squadre, vi offre una breve presentazione del Girone 1.

GIRONE 1

TC PARIOLI

CIRCOLO DEL TENNIS PALERMO

SPORTING CLUB SASSUOLO

CT MAGLIE

PRIMA GIORNATA

CIRCOLO DEL TENNIS PALERMO – SPORTING CLUB SASSUOLO

TC PARIOLI – CT MAGLIE

GIRONE 1, PRESENTAZIONE SQUADRE

TC PARIOLI: il Tennis Club Parioli è l’assoluta favorita per la vittoria nel Girone 1, visto l’organico di livello assoluto. Aljaz Bedene e Thomas Fabbiano sono i due fuoriclasse del club romano, che si affiderà anche a Gian Marco Moroni, Ante Pavic, Miljan Zekic, Pietro Rondoni e Matteo Fago.

CIRCOLO DEL TENNIS PALERMO: Salvatore Caruso e Omar Giacalone, giocatore del vivaio, proveranno a guidare il Circolo del Tennis Palermo verso la conquista del titolo nazionale. Anche Claudio Fortuna e Luca Margaroli daranno un contributo alla causa.

SPORTING CLUB SASSUOLO: Stefano Napolitano è, di gran lunga, il miglior giocatore nella rosa allestita dallo Sporting Club Sassuolo per questo campionato di A1. Il tennista piemontese, classificato 1.10, giocherà assieme a Filippo Leonardi, Enrico Dalla Valle, Davide Della Tommasina e Michele Vianello. Sembra quella reggiana la squadra meno attrezzata del Girone 1, anche se per dare verdetti definitivi bisognerà far parlare il campo.

CT MAGLIE: tre stranieri a capo della squadra del CT Maglie. Il bielorusso Egor Gerasimov, il francese Yannick Jankovits e il tedesco Peter Torebko, tutti e tre in Top-400 del ranking ATP, rappresentano l’arma in più per il circolo leccese, che in caso di loro assenza farà affidamento a Erik Crepaldi, Francesco Garzelli e Giorgio Portaluri.

Lorenzo Carini