ATP Tokyo: Denis Shapovalov supera l’ostacolo Stan Wawrinka

Negli ottavi di finale del torneo ATP 500 in corso a Tokyo Stan Wawrinka (ATP 74) è stato sorprendentemente sconfitto dal giovane canadese Denis Shapovalov (31) con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 in 1h50′. Lo svizzero ha pagato soprattutto l’incapacità di trovare la giusta costanza nei colpi, lasciando troppo margine al talentuoso 19enne, che dal canto suo non si è fatto pregare e ha ribaltato la sfida a suo favore.

Nel primo set Wawrinka ha mostrato lo stesso convincente gioco che gli aveva permesso ieri di superare l’americano Taylor Fritz, trovando il break già nel 3o game e chiudendo sul 6-4. Nella seconda frazione la luce si è spenta per il 33enne vodese, incapace di far valere la prima di servizio e in balia dell’avversario. Shapovalov ha così rimesso in parità la sfida conquistando un sorprendente 6-1. Nel terzo e decisivo set Wawrinka ha mostrato segni di risveglio, ma alla lunga è stato il canadese a prevalere, trovando il break e sfruttando il 5o match point a sua disposizione.