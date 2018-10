Da Firenze: Arriva il sole, i big sono pronti ad esordire (con il programma di domani)

La notizia più bella che arriva dal torneo ATP Challenger Firenze Tennis Cup Trofeo Toscana Aeroporti (64.000 euro, terra battuta) è che la pioggia ha finalmente lasciato posto ad un bel sole che dovrebbe accompagnarci fino al giorno della finale. Nel frattempo, si sono conclusi alcuni incontri del tabellone principale. A sorpresa ha perso molto nettamente Alessandro Giannessi, che pure veniva da un ottimo periodo di forma culminato con la vittoria al Challenger di Banja Luka, che ha raccolto solo due game contro lo slovacco Filip Horansky (6-2 6-0). Giannessi non si è abituato alle condizioni del campo, reso inevitabilmente lento e pesante dalla pioggia, e ha ceduto molto nettamente.

Sconfitto all’esordio anche Julian Ocleppo (21 anni, figlio dell’ex davisman Gianni) che però ha lottato contro la testa di serie numero 4 e numero 130 del mondo, l’argentino Marco Trungelliti. Ocleppo, che non è compreso nei primi mille giocatori ATP, ha impressionato per la qualità del suo tennis, ma dovrà crescere molto fisicamente e soprattutto mentalmente: le potenzialità non mancano. Contro Trungelliti ha perso il primo set al tie-break, mentre nel secondo gli è stato fatale un doppio fallo sul 4-5, 15-30. (7-6 6-4 lo score finale).

Un giocatore azzurro si è comunque qualificato per il secondo turno: è Lorenzo Giustino (27 anni, n.230 ATP) che ha vinto il derby contro il 19enne Francesco Forti (numero 810 ATP). Il giocatore di Napoli ora trasferitosi a Barcellona e allenato da coach Gianluca Carbone, si è imposto per 6-2 7-6 e ora affronterà. Da parte sua, Forti ha mostrato buone qualità fisiche e con l’ambo servizio-rovescio, mentre sono ancora ampi i margini di miglioramento col dritto.

Ancora in corso di svolgimento il match tra Gianluca Mager e il russo Alexey Vatutin.

Domani è previsto un programma super con gli esordi della testa di serie numero uno, Lorenzo Sonego, Gianluigi Quinzi, Tommy Robredo e il derby tra Stefano Travaglia e Filippo Baldi.

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Filippo Baldi vs [5] Stefano Travaglia

2. Tommy Robredo vs Salvatore Caruso

3. [1] Lorenzo Sonego vs Johan Tatlot

4. Tomislav Draganja / Alessandro Giannessi vs Filippo Baldi / Salvatore Caruso

5. Daniel Gimeno-Traver / Sergio Gutierrez-Ferrol vs [2] Tomasz Bednarek / David Vega Hernandez

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Daniel Gimeno-Traver vs [WC] Enrico Dalla Valle

2. [8] Gianluigi Quinzi vs Andrej Martin

3. [LL] Joao Menezes vs [WC] Andrea Pellegrino

4. Grzegorz Panfil / Volodoymyr Uzhylovskyi vs [4] Andrej Martin / Hans Podlipnik-Castillo

5. [WC] Marco Bortolotti / Adelchi Virgili vs [WC] Enrico Dalla Valle / Stefano Travaglia

Campo 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sergio Gutierrez-Ferrol vs [WC] Giovanni Fonio

2. Kenny De Schepper vs [2] Roberto Carballes Baena

3. [1] Daniele Bracciali / Andrea Vavassori vs Nikola Cacic / Lorenzo Giustino

4. [3] Rameez Junaid / David Pel vs [WC] Andrea Basso / Giovanni Fonio

Campo 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kimmer Coppejans vs Daniel Masur

2. Arthur De Greef vs [Q] Jelle Sels

3. Kimmer Coppejans / Marco Trungelliti vs Geoffrey Blancaneaux / Vaclav Safranek

4. Alessandro Motti / Julian Ocleppo vs Kevin Krawietz / Daniel Masur