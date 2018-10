ITF Junior: Andrea Fiorentini vince in Australia, Giorgio Tabacco in Tunisia. Italia quarta nella Junior Davis Cup

Settimana di tennis giovanile caratterizzata dalla Junior Davis Cup e dalla Junior Fed Cup riservate ai tennisti del 2002 e del 2003. Nel settore maschile la nostra squadra si è qualificata alla fase finale, dove è arrivata con la testa di serie numero 1.

Nel girone di qualificazione, l’Italia, con la squadra composta da Lorenzo Musetti (2002), Flavio Cobolli (2002) e Luca Nardi (2003), capitano Stefano Pescosolido, ha prima superato facilmente Marocco e poi Canada sempre per 3-0, poi, a qualificazione ottenuta ha perso con il Giappone per 3-1.

Nella fase finale, a eliminazione diretta, ha sconfitto nei quarti di finale la Danimarca con il punteggio do 3-0, ma poi in semifinale ha perso con la Spagna per 2-0 (doppio non disputato) con le sconfitte di Cobolli e Musetti rispettivamente contro Fernandez e Garfia.

Oggi, nella finale per la medaglia di bronzo, l’Italia è stata sconfitta per 2-1 dall’Argentina. Prima Cobolli ha perso con De la Fuente, poi Musetti ha pareggiato i conti superando Torres, ma il doppio decisivo è andato ai sudamericano che hanno vinto al super tie-break con De la Fuente-Burrichaga che hanno vinto contro Musetti-Nardi.

Il trofeo è andato alla Spagna che nella finalissima ha superato la Francia. La Junior Fed Cup è invece andata agli Stati Uniti che in finale hanno superato le ragazze della Ucraina.

Per il resto del panorama tennistico giovanile ci sono stati molti tornei, ma tutti di grado basso e comunque non sono mancate le soddisfazioni per i nostri colori. Andrea Fiorentini (2001) ha vinto il G5 che si è disputato in Australia, mentre Giorgio Tabacco (2003) ha vinto il G5 disputato in Tunisia.

Nello stesso torneo in Tunisia primo turno per Lorenzo Vincenti (2001), in Montenegro (sempre G5) secondo turno per Guido Perego (2003) e primo turno per Federico Serena (2002). Infine in Spagna (G5) primo turno per Daniel Bagnolini (2003).

Paolo Angella