Serie A2 Maschile e Femminile: regolamento e date, si comincia il 7 ottobre

Scatterà nel weekend l’edizione 2018 della Serie A2. Per la prima volta si giocherà in autunno, in contemporanea con la Serie A1. LiveTennis seguirà, con aggiornamenti settimanali, tutto ciò che succederà sui campi da gioco dei vari circoli iscritti alla competizione.

SERIE A2 MASCHILE 2018, IL REGOLAMENTO

La Serie A2 Maschile vede al via 28 squadre divise in quattro gironi da sette squadre ciascuno. Le prime classificate di ogni girone si contenderanno la promozione in Serie A1 contro le vincenti delle sfide tra le seconde e le terze classificate.

Le quarte classificate affrontano le quinte per la permanenza in Serie A2: le perdenti tornano in campo contro le seste classificate, con match di andata e ritorno valevoli per la permanenza in Serie A2.

Le settime, ed ultime, classificate di ogni girone retrocedono direttamente in Serie B.

SERIE A2 FEMMINILE 2018, IL REGOLAMENTO

La Serie A2 Femminile vede al via 14 squadre divise in due gironi da sette squadre ciascuno. Le prime classificate di ogni girone si contenderanno la promozione in Serie A1 contro le vincenti delle sfide tra le seconde e le terze classificate.

Le quarte classificate affrontano le quinte per la permanenza in Serie A2: le perdenti tornano in campo contro le seste classificate, con match di andata e ritorno valevoli per la permanenza in Serie A2.

Le settime, ed ultime, classificate di ogni girone retrocedono direttamente in Serie B.

SERIE A2 MASCHILE E FEMMINILE 2018, LE DATE

Fase a gironi: 7, 14, 21, 28 ottobre; 4, 11, 18 novembre (inizio ore 10)

Tabellone: playout e playoff 25 novembre; 2-9 dicembre (inizio ore 10)

Lorenzo Carini