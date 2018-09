La nuova Davis: ecco l’India per l’Italia

La Davis che sarà, la Davis rivoluzionaria targata Kosmos-Piquè e che vedrà la luce nel 2019 comincia a prendere forma: 4 qualificate di diritto, non solo le finaliste 2018 Francia e Croazia ma anche le due semifinaliste perdenti Spagna e Usa, wild card per Argentina e Gran Bretagna con i posti rimanenti che verranno assegnati attraverso interessanti playoffs, spareggi che vedranno scendere in campo anche l’Italia.

Italtennis che si presentava forte di una testa di serie al sorteggio ma che ha pescato un avversario pericoloso: certo, poteva andare peggio trovando la mina vagante Russia ma anche l’India toccata in sorte è un avversario particolarmente ostico. Qualificazione al World Group che si giocherà nel weekend dell’1-2 febbraio con l’Italia che andrà in trasferta e che con tutta probabilità giocherà sull’erba: proprio la superficie rappresenta l’insidia più grande, perché gli indiani sono specialisti e perché rappresenta la superficie su cui gli italiani si esprimono meno e con fatica. Si giocherà in due giorni e in 48 ore si dovranno disputare 4 singolari e un doppio: situazione nuova e che condizionerà l’esito della disputa.

La squadra Davis indiana nelle ultime uscite non ha contato sull’unico attuale top100, Yuki Bhambri (97 ATP), chiamando invece Ramanathan e Gunneswaran (entrambi attorno alla top150) per i singolari, con un doppio che dovrebbe avvalersi di Sharan (38 nelle classifiche di doppio) ma che ha contato anche sul 38enne Bopanna (top30) e addirittura sulla leggenda Paes (45 anni!). Una squadra che su cemento e terra farebbe assai fatica mentre su erba diventa decisamente competitiva.

Barazzutti nel tempo ci ha abituati a scelte conservatrici, strizzando l’occhio alla classifica e ho la sensazione che anche in questo caso il nostro capitano non cambierà registro: Fognini a mio avviso sarà chiamato al solito tour de force, mentre ho i miei dubbi sull’eventuale secondo singolarista. Seppi per risultati conseguiti in carriera dovrebbe prevalere sulla gioventù esplosiva di Berrettini: molto dipenderà dalle condizioni fisiche in cui arriveranno al momento della convocazione ma non mi sorprenderebbe che ancora una volta si andasse in direzione del certo e garantito. Viaggio prenotato in ogni caso anche per Berrettini: gli ultimi risultati e il secondo successo in doppio nel circuito in questa stagione valgono più di un’importante garanzia, con la possibilità di farlo scendere in campo anche in singolare, magari nella seconda giornata se uno dei due singolaristi dovesse fornire una prestazione deludente.

Fognini (singolare e doppio), Seppi (singolare ma eventualmente anche doppio) e Berrettini (per me certo in doppio e opzione in singolare): resta solo il nodo da sciogliere riguardo il quarto uomo. Personalmente opterei per un singolarista in più ma Barazzutti saprà fare a meno del suo fidato Bolelli? E se lo dovesse chiamare, che ce ne facciamo di tre potenziali doppisti? Cecchinato per me meriterebbe di essere chiamato anche perché al momento, dopo l’amata terra, ha fatto meglio su erba che su cemento.

Scelte che probabilmente verranno cambiate e ricambiate, visti i mesi che mancano a questo spareggio con il campo che detterà regole tutte sue: ciò che appare sicuro è che dovremo sudarci sul campo una qualificazione a mio avviso complicata.

Classifica Atp Entry System Singolo (24-09-2018) 97 Best: 83 ▼ -1 Yuki Bhambri IND, 04-07-1992 592 Punti 20 Tornei 134 Best: 111 ▲ 1 Ramkumar Ramanathan IND, 08-11-1994 423 Punti 25 Tornei 164 Best: 152 ▼ -2 Prajnesh Gunneswaran IND, 12-11-1989 349 Punti 23 Tornei 320 Best: 213 ▼ -2 Sumit Nagal IND, 16-08-1997 148 Punti 18 Tornei 333 Best: 137 ▲ 2 Saketh Myneni IND, 19-10-1987 140 Punti 10 Tornei 348 Best: 328 ▼ -5 Arjun Kadhe IND, 07-01-1994 128 Punti 25 Tornei 427 Best: 375 ▼ -43 Sasi Kumar Mukund IND, 14-01-1997 89 Punti 18 Tornei 561 Best: 552 ▼ -5 Manish Sureshkumar IND, 13-08-1999 55 Punti 18 Tornei 591 Best: 335 ▼ -3 N Vijay Sundar Prashanth IND, 27-10-1986 48 Punti 11 Tornei 615 Best: 496 ▲ 1 Sidharth Rawat IND, 21-04-1993 44 Punti 15 Tornei 664 Best: 287 ▲ 2 N.Sriram Balaji IND, 18-03-1990 37 Punti 7 Tornei 697 Best: 691 0 -- Niki Kaliyanda Poonacha IND, 27-04-1995 34 Punti 9 Tornei 710 Best: 679 ▲ 1 Aryan Goveas IND, 09-07-1998 33 Punti 26 Tornei 778 Best: 393 ▲ 3 Karunuday Singh IND, 19-11-1990 26 Punti 23 Tornei 822 Best: 798 ▼ -7 Suraj R Prabodh IND, 08-01-1995 22 Punti 12 Tornei 875 Best: 834 ▼ -5 Abhinav Sanjeev Shanmugam IND, 15-11-1998 19 Punti 13 Tornei 877 Best: 870 ▼ -5 Nitin Kumar Sinha IND, 20-02-1999 19 Punti 18 Tornei 921 Best: 655 ▼ -12 Vinayak Sharma Kaza IND, 28-03-1991 15 Punti 10 Tornei 962 Best: 417 ▼ -19 Ranjeet Virali-Murugesan IND, 30-09-1985 13 Punti 9 Tornei 1047 Best: 1047 ▲ 26 Anirudh Chandrasekar IND, 11-07-1998 10 Punti 14 Tornei 1053 Best: 876 ▼ -8 Kunal Anand IND, 02-06-1992 10 Punti 18 Tornei 1065 Best: 577 ▼ -4 Mohit Mayur Jayaprakash IND, 14-09-1993 9 Punti 9 Tornei 1075 Best: 996 ▲ 1 S D Prajwal Dev IND, 27-05-1996 9 Punti 13 Tornei 1090 Best: 1041 ▲ 1 Adil Kalyanpur IND, 26-01-2000 8 Punti 8 Tornei 1166 Best: 1013 ▼ -3 Dhruv Sunish IND, 19-11-1999 6 Punti 6 Tornei 1184 Best: 791 ▼ -58 Dalwinder Singh IND, 25-04-1996 6 Punti 11 Tornei 1217 Best: 262 ▼ -6 Vishnu Vardhan IND, 27-07-1987 5 Punti 4 Tornei 1224 Best: 417 ▲ 1 Vijayant Malik IND, 14-02-1990 5 Punti 5 Tornei 1229 Best: 1023 ▲ 1 Siddharth Vishwakarma IND, 07-10-1994 5 Punti 7 Tornei 1260 Best: 984 ▼ -126 Jayesh Pungliya IND, 22-09-1996 5 Punti 16 Tornei 1369 Best: 1365 ▼ -4 Tejas Chaukulkar IND, 24-10-1989 3 Punti 4 Tornei 1369 Best: 908 ▼ -4 Chandril Sood IND, 20-02-1991 3 Punti 4 Tornei 1446 Best: 1446 ▼ -5 Vasisht Cheruku IND, 14-06-1999 3 Punti 11 Tornei 1451 Best: 1312 ▼ -4 Anurag Nenwani IND, 09-05-1998 3 Punti 12 Tornei 1473 Best: 1456 ▼ -4 Terence Das IND, 30-01-2002 2 Punti 2 Tornei 1617 Best: 1206 ▼ -3 Anvit Bendre IND, 27-02-1995 1 Punti 1 Tornei 1617 Best: 1614 ▼ -3 Paras Dahiya IND, 24-03-1998 1 Punti 1 Tornei 1617 Best: 1580 ▼ -3 Ishaque Eqbal IND, 17-01-1998 1 Punti 1 Tornei 1617 Best: 1580 ▼ -3 Naithaolin Calvin Golmei IND, 27-05-2000 1 Punti 1 Tornei 1617 Best: 1614 ▼ -3 Apuroop Patlolla Reddy IND, 14-04-1999 1 Punti 1 Tornei 1617 Best: 1580 ▼ -3 Faisal Qamar IND, 27-07-1999 1 Punti 1 Tornei 1703 Best: 1699 ▼ -4 Prithvi Sekhar IND, 03-10-1993 1 Punti 2 Tornei 1912 Best: 1185 ▼ -2 Shahbaaz Khan IND, 04-07-1992 1 Punti 5 Tornei 1940 Best: 1302 ▲ 18 Paramveer Singh Bajwa IND, 13-02-1998 1 Punti 6 Tornei 1940 Best: 668 ▼ -543 Haadin Salim Bava IND, 03-12-1994 1 Punti 6 Tornei 1940 Best: 834 ▼ -3 Vignesh Peranamallur IND, 06-11-1987 1 Punti 6 Tornei

