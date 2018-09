Junior Davis Cup 2018: Italia-Canada 3-0, altra passeggiata per gli azzurrini

Continua a sorridere la nazionale italiana impegnata nella fase finale della Junior Davis Cup 2018 che si sta svolgendo al National Tennis Centre di Budapest (Ungheria).

La squadra azzurra, capitanata da Stefano Pescosolido e formata da Lorenzo Musetti, Luca Nardi e Flavio Cobolli, ha vinto agevolmente contro il Canada per 3-0 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo A: i nostri connazionali, quindi, rimangono in testa al raggruppamento a punteggio pieno ed ora si apprestano ad affrontare i pari età del Giappone nell’ultimo incontro della fase a gironi.

Ad aprire il programma, sul Campo 14, è stato Flavio Cobolli, che ha avuto bisogno di un’ora e 20 minuti di gioco per superare Antoine Marleau col punteggio di 6-3 7-5. Vittoria più netta, successivamente, per il toscano Lorenzo Musetti che ha battuto Joshua Lapadat per 6-4 6-2; in chiusura di giornata, successo del doppio Cobolli/Nardi su Marleau/Tiraspolsky con lo score di 6-1 6-3.

SECONDA GIORNATA, ITALIA-CANADA 3-0:

Flavio Cobolli (ITA) b. Antoine Marleau (CAN) 6-3 7-5

Lorenzo Musetti (ITA) b. Joshua Lapadat (CAN) 6-4 6-2

Flavio Cobolli/Luca Nardi (ITA) b. Antoine Marleau/Ilya Tiraspolsky (CAN) 6-1 6-3





Lorenzo Carini