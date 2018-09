Da Ortisei: Torneo ITF femminile prima di Natale

Per la quarta volta a fine stagione ci sarà a Ortisei il consueto appuntamento con il tennis femminile. Non più nella seconda settimana di novembre come nella passata edizione, ma prima di Natale nella settimana dal 15 al 22 dicembre avremo il 15.000 dollari femminile.

Ricordiamo che un anno fa Verena Hofer, la beniamina di casa arrivò in semifinale dove fu sconfitta solo dalla vincitrice del torneo, l’italiana Federica Di Sarra.