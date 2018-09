I problemi di Simona Halep

Per il secondo torneo consecutivo Simona Halep è stata estromessa all’esordio. La rumena, numero uno al mondo, dopo esser stata eliminata al primo turno per mano della estone Kaia Kanepi (WTA 60) agli US Open, ha subito sorte simile anche a Wuhan, in Cina, dove (entrata nei giochi nei sedicesimi) è stata subito battuta dalla slovacca Dominika Cibulkova (31) per 6-0 7-5.

La Halep, che quest’anno ha conquistato il Roland Garros, così come gli appuntamenti di Shenzhen e Montréal, è stata costretta a chiamare il fisioterapista durante il match.