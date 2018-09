Roger Federer in aiuto insieme agli altri Big per il mondo del tennis

Roger Federer ha parlato della collaborazione che si potrà creare con Novak Djokovic e Rafael Nadal per il bene del mondo del tennis.

“Per me, è molto importante essere qui nel team con Novak Djokovic, così da poter affrontare un po’ di questioni insieme.

Sfortunatamente Rafa non sarà in Asia adesso, così dovrò telefonargli. È molto importante anche solo ascoltare quel che pensa Rafa, ascoltare anche quel che pensa Novak. Anche solo per capire cosa pensiamo noi giocatori”.

“È difficile a volte trovarsi insieme, ma la cosa buona con Novak, Andy e Rafa è che lo abbiamo già fatto una volta in passato, quando ci incontravamo durante gli Slam e parlavamo dell’aumento dei montepremi; quindi sappiamo come comunicare gli uni con gli altri.

Ci sono talmente tante variabili in gioco che tutti noi dobbiamo sederci al tavolo, prendere delle decisioni per il bene del circuito, per il bene dei giocatori e degli organizzatori, per il bene dei tifosi. Perchè non può essere che uno agisca in una direzione, un altro in un’altra e così via, perchè in questo modo nessuno vincerà.”